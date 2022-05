A cura di zara penna

Mediaset: ex di Grande Fratello Vip è la nuova maestra di Amici di Maria De Filippi?

In un’intervista a Nuovo TV, Matilde Brandi, ex del Bagaglino e inquilina della casa del Grande Fratello Vip, ha chiesto espressamente a Maria De Filippi di entrare nella scuola di Amici.

“Se le servisse un nuovo giudice o una nuova prof per la prossima edizione, io sono a sua disposizione. Sono una fedelissima sin dalla prima edizione. Non mi sono mai persa una puntata”. Con queste parole, Matilde si è detta non solo una fan accanita del talent show della De Filippi, ma vorrebbe entrarne a far parte.

Durante l’intervista, Matilde Brandi ha colto l’occasione per ringraziare la stessa Maria De Filippi per aver riportato tanti ragazzi nuovamente nelle scuole da ballo grazie alla visibilità che dà alla categoria.

La scuola di Amici rappresenta senza dubbio un ottimo trampolino di lancio per cantanti e ballerini. Basti citare Emma Marrone, Stefano De Martino, Alessandra Amoroso, Sangiovanni, Giulia Stabile, Elodie e tanti altri ancora, che al termine dell’esperienza ad Amici sono diventati delle vere e proprie celebrità nei rispettivi campi.

C’è anche chi, grazie al talent, è tornato in auge: Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini su tutti.

Edizione 2022 di Amici: ecco le possibili novità

Terminata da poco l’edizione ‘21, la redazione di Amici si accinge ad avviare i nuovi provini per la prossima edizione. Molti i cambiamenti anche al tavolo d’onore, dove viene ipotizzato il possibile addio di Anna Pettinelli. Indecisa ancora la Cuccarini, che sarà impegnata con Striscia la notizia anche nella prossima stagione autunnale.

Confermati gli storici Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Stesso discorso per Raimondo Todaro, che dopo la sua prima esperienza di quest’anno all’interno del talent, è stato riconfermato, insieme a Veronica Paparini.

Restano invece in dubbio i futuri giudici del serale di Amici. Sembrerebbe, infatti, che la De Filippi voglia dare volti nuovi al talent show, sostituendo Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto.