A cura di Gilda Riga

Seppur manchino diversi mesi all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, già da diverse settimane non si fa altro che parlare e fare ipotesi su chi possano essere i nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia, sugli opinionisti in studio e sulle novità che la produzione ha in serbo per i telespettatori.

Del resto, il padrone di casa Alfonso Signorini sa benissimo che non sarà affatto semplice replicare il successo della passata edizione, con il pubblico che ha seguito con interesse e passione il reality show in onda su Canale 5. Il conduttore si è già messo al lavoro insieme al suo staff per formare un cast d’eccezione che non deluda le aspettative, composto da personaggi dalla forte personalità che sappiano catturare l’attenzione dei telespettatori.

Sul web circolano ormai da diverse settimane i possibili nomi di concorrenti ed opinionisti. Signorini, attraverso le colonne del settimanale Chi, ha smentito la voce secondo cui Katia Ricciarelli sarebbe stata una delle opinioniste della nuova edizione, che sarà certamente orfana di Sonia Bruganelli che ha dato forfait. Per ciò che riguarda i vipponi che faranno il proprio ingresso nella Casa, negli ultimi giorni sono circolati i nomi di Laura Maddaloni e Asia Gianesi. La prima, ex judoka e moglie dell’ex pugile Clemente Russo, ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi; la seconda, modella e influencer milanese da oltre un milione di follower su Instagram, divenuta “famosa” per essere andata in auto con alcuni amici fin sul sagrato del Duomo di Milano, sconfinando in una zona tassativamente vietata alla circolazione veicolare.

GF Vip, l'indiscrezione social: spazio a giovani single

Nel frattempo, l’esperto di gossip Amedeo Venza, ha fornito dal suo account Instagram alcune indiscrezioni relative alla nuova edizione del Grande Fratello Vip: “E’ previsto per il 19 settembre il debutto della nuova edizione del GF Vip. Anche questa edizione potrebbe durare più di sei mesi, e si alterneranno oltre trenta concorrenti tra quelli ufficiali e quelli che entreranno in corsa. Sarà un cast variegato dove (si spera) sarà dato spazio a volti freschi e giovani rigorosamente single, per far sì che si possano formare nuove e amatissime coppie”.