A cura di Ludovica Ragonesi

Mediaset: fuori Sonia Bruganelli dal Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo

Non esiste Grande Fratello Vip senza personaggi un po’… sopra le righe. Come non esiste Grande Fratello Vip senza un conduttore che sappia aggiungere pepe agli intrecci dei personaggi nella casa più spiata d’Italia.

Ma il format di Mediaset si è sempre retto anche sui famosi “opinionisti”, capisaldi del programma che, seduti comodamente in poltrona d’onore in studio, giudicano i comportamenti e le mosse dei concorrenti per vivacizzare le discussioni e, perché no, talvolta provocare.

L’edizione ormai quasi giunta alla conclusione del Grande Fratello Vip di quest’anno, ha visto come opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie del più noto presentatore Paolo Bonolis.

Battute al vetriolo e frecciatine non sono di certo mancate durante le dirette del programma. Del resto, sia la Volpe che la Bruganelli sono due donne molto esperte delle dinamiche televisive.

Sonia Bruganelli, poco prima di Natale, è stata addirittura protagonista di una lite in diretta con il conduttore Alfonso Signorini. Un battibecco molto acceso che ha portato la bionda 47enne Bruganelli ad abbandonare temporaneamente gli studi di Canale 5 del GF Vip.

È molto probabile però che la moglie di Bonolis non abbia digerito del tutto quello scontro e che la pace con Signorini sia stata solo di facciata.

Sonia Bruganelli ha infatti annunciato ai microfoni della trasmissione radiofonica condotta da Maurizio Costanzo su R101, di non voler confermare la propria presenza al GF Vip per il prossimo anno.

Queste le parole di Lady Bonolis:

“Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro. Poi continuo a fare la produttrice e se Dio vuole forse anche il buon Bonolis farà un programma nuovo, chi lo sa!”.

Motivazioni strettamente professionali avrebbero quindi portato Sonia Bruganelli ad abbandonare il carrozzone del Grande Fratello Vip.

Se anche Adriana Volpe dovesse lasciare il proprio ruolo da opinionista, ad Alfonso Signorini non resterebbe quindi che rivoluzionare l’intera squadra.

Potrebbe interessarti anche:

Tiziano Ferro, un messaggio sui social commuove il web. Ecco di cosa si tratta

Demet Özdemir: famoso attore di DayDreamer alla festa di compleanno dell’ex di Can Yaman. Ecco di chi si tratta

Il triste addio per Eros Ramazzotti. L’ex marito di Michelle Hunziker di nuovo single

Mediaset: Filippo Bisciglia fuori da Temptation Island. Maria De Filippi lo sostituisce. Ecco cosa è successo

Mediaset: Rudy Zerbi di Amici di Maria De Filippi minacciato da un concorrente in diretta. Ecco cosa è successo

Rai: L’Amica geniale, la quarta stagione si farà. Elena e Lila verso la conclusione. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI