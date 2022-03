A cura di Benedetta Esposito

Laura Pausini: “Vi presento una ragazza molto speciale”. La foto spopola su Instagram

La cantante Laura Pausini ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto nella quale è ritratta insieme ad una ragazza davvero speciale.

Laura, una ragazza come tante, ma da sempre con la passione per la musica, probabilmente ereditata dal padre Fabrizio Pausini, cantante di pianobar, nel 1993 partecipò ad un grande evento televisivo, e da allora la sua vita cambiò per sempre.

Il 27 febbraio di 29 anni fa, infatti, fu la vincitrice del quarantatreesimo Festival di Sanremo, al tempo condotto da Pippo Baudo e Lorella Cuccarini, con il brano La Solitudine.

Oggi Laura Pausini è una cantante di successo, famosa non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

Avendo dedicato la sua vita principalmente alla musica, quest’anno, nuovamente sul palco dell’Ariston, ha emozionato milioni di persone con il suo nuovo singolo Scatola, ma ciò che ha sorpreso maggiormente, è stato il suo annuncio:

“Piacere di conoscerti uscirà il 7 aprile, in tutto il mondo”.

Una notizia davvero sbalorditiva, ma anche piacevole. Piacere di conoscerti, infatti, non sarà un nuovo brano cantato, bensì un film sulla sua vita.

“Questo film è dedicato a Laura di oggi, ma soprattutto ad una Laura che io mi sono immaginata, ma non ho mai conosciuto, perché mi sono chiesta: cosa sarebbe oggi della mia vita se non avessi vinto Sanremo. Anche se non faccio l’attrice, ho fatto me stessa, come io penso che sarebbe andata la mia vita e quindi conoscerete quella Laura che non ha vinto Sanremo, anche se preferisco averlo vinto ovviamente. Da una parte non faccio l’attrice, ma avendo pensato io a questa storia, mi sono proprio immaginata chi sono i protagonisti. Vedrete, molti sono i miei familiari, alcuni sono dei miei amici di scuola, dei miei veri compagni e poi ovviamente ci sono degli attori perché questo è un film che raccoglie la parte che io veramente ho vissuto, nella mia carriera, con delle immagini anche inedite e poi improvvisamente vedrete cosa fa Laura che ha vinto Sanremo e Laura che non l’ha vinto, nello stesso momento”.

Laura Pausini sarà protagonista e regista del film della sua vita e, ad affiancarla, vi sarà un’altra donna, che lei ha voluto presentare con una foto su Instagram ed una frase:

“Siamo la stessa cosa … Vi presento Cesarazeka che interpreta me adolescente nel mio videoclip di Scatola ma non solo, la ritroverete insieme a me anche nel film che esce il 7 aprile su primevideoit Laura Pausini, Piacere di conoscerti”.

Non poteva esser fatta scelta migliore. Tra Cesara Zeka e Laura la somiglianza è davvero notevole.

Finalmente, il 7 aprile, scopriremo l’ipotetica vita di una Laura Pausini, non vincitrice del Festival Di Sanremo.

