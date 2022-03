A cura di Ludovica Ragonesi

Diletta Leotta attaccata dai fan: “Dovresti vergognarti”. Ecco cosa è successo

Diletta Leotta è in questi giorni al centro di pesanti attacchi proprio da parte dei suoi fan.

A scatenare la reazione dei follower della bionda catanese, sono stati alcuni scatti postati dalla show girl sui social.

Le ultime foto che hanno scatenato la reazione del popolo di Instagram, non ritraggono di certo l'inviata di Dazn in pose sexy o particolarmente provocanti (spesso si leggono commenti al veleno proprio di fronte a questa tipologia di scatti ndr). Tutt’altro.

Diletta Leotta ha infatti condiviso sui social alcune foto in cui è completamente tra…vestita.

Si tratta infatti del vestito che ha indossato per il carnevale di Venezia. In occasione del carnevale più famoso d’Italia, la bionda Leotta ha infatti festeggiato insieme alle sue amiche, sfoggiando un prezioso vestito di piume e pietre, arricchito da un particolare copricapo di perline.

Ma a suscitare l’ira degli utenti di Instagram non è stato il vestito in sé, ma l’atteggiamento “festaiolo” della Leotta in un momento storico molto delicato e doloroso.

Nei commenti si leggono infatti dure critiche rivolte a Diletta che, nonostante la terribile guerra in atto in Ucraina, ha invece mostrato leggerezza e superficialità, ostentando divertimento e grandi risate nel corso dei festeggiamenti in Laguna.

Secondo alcuni utenti, specialmente i vip avrebbero dovuto mantenere in queste circostanze un profilo basso, per rispetto verso un popolo che in questo momento sta soffrendo sotto i bombardamenti russi.

L'ex fidanzata dell'attore turco Can Yaman è di certo abituata alle critiche degli haters, ma, in questo caso, la questione è davvero più delicata.

