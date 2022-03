A cura di Benedetta Esposito

Stefano De Martino ha deciso di non condurre più per la Rai, bensì per la sua avversaria, Mediaset, in ben due nuovi programmi.

Quella di Stefano De Martino è una carriera che si è evoluta negli anni e, con il passare del tempo, anche le sue performances sono cambiate.

Nasce a Torre Annunziata (Na) il 3 ottobre del 1989 e alla tenera età di dieci anni un’elegante disciplina, la danza, si insinua tra i suoi interessi. Dopo pochi anni, ciò che era iniziato come una semplice attività, si trasforma in qualcosa di più.

Nel 2007 Stefano vince una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center e dopo aver lavorato insieme alla coreografa Macia Del Prete, dal 2009 la sua vita cambia per sempre con le sue apparizioni in tv, partecipando alla nona edizione del talent show Amici Di Maria De Filippi su canale5.

Nonostante la squalifica, passa solo un anno e, nel 2010, ritorna ad Amici come ballerino professionista. Da allora, la sua vita diventa costellata di un successo dopo l’altro, passando da essere supporter e conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi a protagonista di Pequenos gigantes, a mentore nel cast di Selfie - Le cose cambiano, condotto da SimonaVentura e ancora ad inviato del reality show L’Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi. Tutti programmi degni di nota, tutti, sotto il nome di Mediaset.

Ma Stefano è un volto noto anche alla Rai, presso la quale sembra aver messo in mostra tutte le sue qualità. Altra emittente televisiva, altrettanti successi: Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile, La Notte della Taranta e Bar Stella.

Stefano ha saputo adeguarsi e dare il meglio in ogni situazione, ecco perché la sua presenza è richiesta spesso e, a volte, anche nello stesso tempo, proprio come sta accadendo in questi giorni. A contenderlo, sembrano infatti esserci proprio Rai e Mediaset che, in un certo senso, gli hanno dato i natali nel mondo televisivo.

Se per i fan non risulta essere un problema la scelta di Stefano, avendo la possibilità di seguirlo ovunque egli vada con un semplice “clic” di telecomando, la Rai, invece non ha visto di buon grado la sua decisione, soprattutto data la sua precedente conferma come conduttore per Made in Sud, le cui prove si stanno svolgendo proprio in questi giorni.

Stefano non ha voluto tradire la Rai, semplicemente è stato guidato dal cuore. La presentatrice Mediaset, Maria De Filippi, gli avrebbe infatti chiesto di rientrare ad Amici, in qualità di giudice del Serale.

Altra notizia bomba. Stefano De Martino rientrerà a Mediaset non solo per Amici ma anche per un altro programma a sorpreso.

Curiosi? Non ci resta che aspettare che trapeli qualche indiscrezione e nel frattempo auguri a Mediaset “vincitrice”.