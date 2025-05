Durante la prima notte a Playa Uva, il gruppo dei giovani de L’Isola dei Famosi ha acceso un fuoco utilizzando un accentino e, complice il vento, stava per provocare un incendio in tutta la spiaggia. Fortunatamente, grazie all’intervento della produzione, è stato evitato il peggio. Un comportamento, quello dei naufraghi, che rappresenta una chiara violazione del regolamento, e che è costato loro l’impossibilità di partecipare alla prova ricompensa.

“Siete perfettamente in grado di intendere e di volere“, ha detto Veronica Gentili durante la puntata andata in onda ieri sera. “Fin dall’inizio era stato chiarito che non potevate usare strumenti esterni, come un accendino, per accendere il fuoco - ha proseguito la conduttrice -. Se la produzione non è intervenuta in quel momento, a differenza di quanto accaduto con il pesce non consentito, è perché sull’accendino conoscevate le regole, mentre sulla pesca ci può essere un margine di errore. In quel caso si può sbagliare, ma sull’accendino si tratta di buon senso, e io confidavo nella vostra buona fede. Poi certo, potranno esserci tutte le ragioni del mondo, e ci informeremo meglio. Ma a questo punto, per voi, la prova del fuoco non sarà possibile. A svolgerla saranno soltanto i Senatori”.

Ibiza Altea vuota il sacco sull'accendino a L'Isola dei Famosi

Il gruppo dei giovani ha provato a giustificarsi sostenendo di aver trovato sulla spiaggia l’accendino, e di non averlo introdotto illegalmente, ma su Instagram la modella Ibiza Altea, che non ha potuto partecipare al reality show, ha vuotato il sacco: “Io, che dovevo entrare all’Isola, vi dico che tutti noi avevamo in mente di portarci un accendino dentro le parti intime, però sappiamo che se si bagna ci mette un giorno per rifarlo funzionare. Io non voglio dirlo, ma secondo me è possibile davvero che questo accendino sia caduto da qualche parte (da qualche tasca di qualche cameraman, ndr), perché tutte le prove i naufraghi le hanno fatte nel mare e si sarebbe bagnato. E il fuoco lo hanno fatto la stessa sera”.