Ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, Vanessa Gravina ha rivelato che l’inizio delle riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è fissato per il prossimo 26 maggio. Si tratta di una data importante per il cast, perché in quel giorno Pietro Genuardi, protagonista della soap di Rai Uno scomparso alcuni mesi fa, avrebbe compiuto 63 anni.

Ma quali saranno i personaggi che ritroveremo nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore? Come confermato dalla stessa Gravina, ci sarà Adelaide di Sant’Erasmo (interpretata proprio da Vanessa). Confermatissimo anche Marcello Barbieri. Confermata poi la presenza di Tancredi (Flavio Parenti), dei coniugi Puglisi, Ciro e Concetta, insieme a loro la figlia Agata (Silvia Bruno). Non mancherà nemmeno Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi.

Le riprese impegneranno il cast per gran parte dell'estate, emLa messa in onda delle nuove puntate è prevista per metà settembre.