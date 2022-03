A cura della Redazione

Rai: fuori Milly Carlucci dal famoso programma. Ecco chi prenderà il suo posto

Milly Carlucci si era ufficialmente offerta di condurre l’Eurovision insieme a Mika e Alessandro Cattelan.

La Rai, insieme agli organizzatori del Festival, è coinvolta nella realizzazione del progetto e il nome di Milly Carlucci era tra i candidati.

La scelta finale, però, è caduta su Laura Pausini. La cantante è conosciuta in tutto il mondo e parla diverse lingue.

Il “no” della Rai ha dato un duro colpo alla regina dei talent.

La sua trasmissione di punta, Ballando con le Stelle, va in onda ormai da vent’anni, e stagione dopo stagione si conferma campione d’ascolti.

Discorso a parte per la trasmissione Il Cantante mascherato, che sembra non spiccare il volo come Ballando.

Il Cantante mascherato va in onda il venerdì in prima serata su Rai 1, ma la regina Carlucci non riesce ad accaparrarsi la vittoria in termine di share sulla rete concorrente Mediaset.

Il no alla conduzione dell’Eurovision di certo non le è andato giù, anche se per l’Italia ospitare un programma del genere è davvero un’occasione unica. L’Eurovision quest’anno si terrà nel nostro Paese grazie alla vittoria dei Maneskin l’anno scorso con la canzone Zitti e Buoni.

