Mediaset: addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Arriva la smentita dalla conduttrice de L’Isola dei famosi.

A ridosso della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta ancora una volta da Ilary Blasi, arriva un polverone che colpisce la famiglia Totti.

La donna è sposata con Francesco Totti, un amore forte e passionale che ha portato la coppia a creare una splendida famiglia. Da un paio di settimane, però, secondo alcune indiscrezioni, la coppia sarebbe in crisi e il gossip parla di tradimenti e nuove storie con altri partner.

I rumors non si placano e così arrivano le smentite di Totti e della stessa Blasi.

Totti non ha perso occasione per smentire la sua crisi coniugale con la moglie Ilary. L’ha fatto a C’è posta per te, dove era stato invitato da Maria De Filippi, e su Instagram Stories, rivolgendosi direttamente ai suoi followers: “Mi rivolgo a voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione, di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire”.

Poi ci ha pensato Ilary, mostrando ai suoi fan una Instagram Stories della famiglia al ristorante, dove lei e suo marito sono molto più complici che mai.

Niente parole, solo gesti che mettono fine alle tante voci su questa coppia che da anni è tra le più amate d’Italia.

Ma nonostante i coniugi Totti abbiano preso le distanze dalle tante illazioni che fatte su di loro, Dagospia, il sito fondato da Roberto D’Agostino, non ci sta: “Totti ha smentito in un video (peccato che non smentisca un bel niente). L’ex capitano della Roma si limita a suggerire ai media di 'fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini, e 'i bambini vanno rispettati'. Nessun riferimento al suo grande amore per Ilary, né alla nuova fiamma, Noemi Bocchi”.

Insomma il gossip è inesorabile e non si ferma davanti a nulla, a meno di non essere smentito con fatti concreti e non solo parole.

