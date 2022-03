A cura della Redazione

Rai: Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme dopo Ballando con le Stelle. La dedica spiazza tutti. Ecco di cosa si tratta.

Arisa e Vito Coppola sono stati i vincitori dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Entrambi protagonisti assoluti non solo per le loro performances ma anche per il loro rapporto amoroso nato proprio durante il programma.

L’artista siciliana ed il ballerino napoletano hanno provato a stare insieme per un periodo, ma si sono accorti che qualcosa non andava e hanno deciso di separarsi. Ma in realtà la parola fine non è mai arrivata.

Lui è stato il protagonista del videoclip di Cuore, brano tratto dall’ultimo album Ero Romantica di Arisa.

Un video in cui i due sono molto vicini e complici.

Recentemente a dare una speranza a chi li vuole insieme è stata una confessione della stessa Arisa: “A 39 anni ho incontrato l’amore, e sono quasi sicura che sia il primo – ha rivelato –. Diverso da tutti gli altri. Diverso da tutto il resto eppure così umano. Forse è il primo essere umano che incontro o magari il primo extraterrestre”.

Parole che non lasciano dubbi. Certo non vi è una conferma dai due, ma secondo alcune indiscrezioni raccolte sul web tra Arisa e Vito è tornato il sereno. Chissà se proprio con lui Arisa riuscirà a realizzare il suo desiderio di maternità.