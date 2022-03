A cura di Ludovica Ragonesi

Beautiful è una delle soap opera americane più longeve di sempre.

La saga dei Forrester ha portato davanti agli schermi di Canale 5 milioni di italiani, alternando matrimoni e divorzi, lusso e tragedie.

Ron Moss è stato uno degli attori principali della soap e per ben 25 anni ha interpretato il personaggio di Ridge.

Da circa dieci anni, l’attore ha dismesso i panni del bel rampollo della casa di moda, per dedicarsi alle sue passioni: la musica e… l’Italia.

Ron Moss, in una recente intervista al Corriere, ha dichiarato di aver compiuto un passo importante che ha dato una svolta radicale alla sua vita. E ha deciso di farlo proprio in Italia, precisamente in Puglia.

Il bel Ridge ha infatti acquistato una lussuosa masseria a Fasano, addobbandola proprio in stile Beautiful, elegante e maestosa.

Qui, l’attore americano, che ha da poco compiuto 70 anni (portati divinamente ndr), organizza matrimoni.

L’attore è di certo un super esperto di fiori d’arancio: si pensi che nella soap opera il personaggio di Ridge è convolato a nozze per ben 21 volte! E, a quanto pare, avrebbe tutte le intenzioni di replicare le organizzatissime feste che si svolgevano sul set.

Secondo i bene informati, questa scelta sarebbe scaturita dalla nostalgia del passato di Mr. Forrester, dal momento che, dopo l’addio alla soap, Ron Moss ha dichiarato, abbozzando un mezzo sorriso amaro, di non aver avuto più alcun contatto con gli ex colleghi.

Questa notizia delude non poco i fan, dal momento che Ron Moss è stato una delle colonne portanti della soap ed ha vestito i panni di Ridge Forrester per mezzo lustro.

Inevitabile quindi che in tanti anni il set di Beautiful sia diventato per lui una seconda casa e gli attori del cast una seconda famiglia.

Ecco perché nessuno si aspettava un distacco così netto.

L’attore però ha deciso di non piangersi addosso, scegliendo, per consolarsi, la Puglia, regione che ama tantissimo e della quale è rimasto affascinato a tal punto da avviare un nuovo progetto di vita a tema wedding.

Con Ron Moss al timone, i matrimoni saranno senza dubbio “Beautiful”!

