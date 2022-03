A cura della Redazione

Can Yaman e Diletta Leotta: ritorno di fiamma? Spunta una foto sul web. Ecco di cosa si tratta.

Sono stati per mesi al centro del gossip a causa della loro tormentata storia d’amore.

I due si conoscono e si innamorano quando Can arriva in Italia. Una storia d’amore travolgente, tanto che dopo qualche mese arriva la proposta di matrimonio. Can, per l’occasione, acquista un mega anello da Tiffany, ma Diletta pur indossandolo al dito è indecisa. Da lì iniziano i problemi tra l’attore turco e la bella giornalista di Dazn.

I due si allontanano e forse subentra la gelosia di Can, che per la sua cultura è lontano anni luce dal modo di fare di Diletta. Questo ovviamente è quello che si raccoglie tra voci e rumors.

Non sono mancate però le polemiche. La loro storia d’amore è diventata oggetto di discussione, e c’è chi sostiene che sia stata tutta una manovra pubblicitaria e che tra i due non sia mai scoccata la scintilla.

A distanza di mesi dalla rottura spunta, però, una foto. Andrea di Carlo, ex manager italiano di Can Yaman, pubblica due immagini in cui Can e Diletta sono più felici che mai. Di Carlo scrive anche con ironia "Quando ci volevamo sposare tutti...".

L’ex manager, con questa frase, punzecchia non solo Can Yaman e Diletta Leotta, ma anche la sua ex compagna di allora, Arisa, con la quale doveva sposarsi prima della rottura definitiva.

Inizialmente la foto ha creato scalpore: c’è chi ha sostenuto che l’intento di Andrea Di Carlo fosse quello di annunciare un ritorno di fiamma tra Can e Diletta, ma non è assolutamente così. I due sono lontani anni luce. Can è sempre più impegnato dal punto di vista lavorativo e a breve ritornerà in Turchia per recitare in una nuova serie tv.

Diletta, invece, a quanto raccontano le voci sul web starebbe frequentando un famoso modello.