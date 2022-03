A cura di Benedetta Esposito

La Rai ha annullato la seconda parte della nuova stagione di una fiction che, l’anno scorso, ha avuto successo strepitoso, con migliaia di ascolti, contribuendo ad innalzare la fama di colei che ha dato il volto alla protagonista: Vanessa Scalera.

Vanessa Scalera è un’attrice italiana, la cui carriera è iniziata in ambito teatrale con spettacoli come Il Collezionista, Laura Lattuada, L’amico di Tutti e La Coscienza di Zeno, per poi passare al cinema e alla Tv.

Vanessa, dal 2020, è protagonista della serie tv che narra le vicende della nascita di Roma, ovvero Romulus, creata da Matteo Rovere, e disponibile in streaming su Now Tv, ma ciò che le ha permesso di ottenere il suo indiscusso successo è senz’altro una fiction che, l’anno scorso, ha avuto ascolti da record: Imma Tataranni, Sostituto Procuratore.

Diretta da Franesco Amato e tratta dai romanzi di Mariolina Venezia editi da Einaudi, la serie narra di Imma Tataranni, un sostituto procuratore della Repubblica di Matera, abilissima nel risolvere, con metodi inusuali, i casi difficili che le vengono affidati. Ciò che le puntate evidenziano è il suo carattere duro e incorruttibile che adotta nel lavoro quanto nella vita privata. Si raccontano infatti anche le vicende del marito Pietro e della figlia Valentina, adolescente ribelle. A rendere la storia intrigante è la figura di Calogiuri (Alessio Lapice), inizialmente mostrato come suo socio, timido e inesperto, ma che, poi, diventerà molto importante per Vanessa, rompendo gli schemi e gli equilibri della sua vita, con un bacio.

Con questa serie, Vanessa Scalera ha ottenuto il Premio Flaiano come miglior interpretazione femminile.

Secondo le previsioni, a marzo sarebbero dovute andare in onda le ultime 4 puntate della seconda stagione. Purtroppo, né di Vanessa, né di Imma, si ha alcuna notizia.

La decisione della Rai, ha deluso molti fan, impazienti di scoprire l’evolversi della tresca amorosa tra Imma e Calogiuri.

Secondo le anticipazioni passate, la seconda stagione avrebbe dovuto avere addirittura due episodi in più della prima, passando da 6 a 8, Ma come dice il proverbio: “chi troppo vuole, nulla stringe”. Sta di fatto che da 8 puntate si è passati a 4.

Ma non disperiamoci, nel mondo televisivo le cose cambiano in fretta e forse, presto, torneremo a vedere le avventure del più rigido e incorruttibile “Sostituto Procuratore” della tv.

