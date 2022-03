A cura della Redazione

Mediaset: nuovo film per Hande Erçel e Kerem Bürsin. Il no dei due protagonisti di Love is in the air.

La notizia di un film insieme tra Hande e Kerem era sui siti gossip della Turchia.

Dopo il successo di Love is in the air in cui Hande Erçel e Kerem Bürsin sono stati protagonisti, la casa di produzione turca aveva ben pensato di riproporre un film nel 2022 che li vedesse nuovamente protagonisti.

Secondo la stampa turca, subito dopo la fine della serie Love is in the air i due attori dovevano iniziare a girare un nuovo film insieme, tanto che la società di produzione aveva già organizzato il tutto. Le riprese erano ad Adana e i dettagli contrattuali per Kerem e Hande erano già pronti.

Qualcosa però è andato storto e il film è stato annullato.

Secondo quanto si apprende dai rumors turchi, sia Hande Erçel che Kerem Bürsin hanno bocciato l’idea di poter girare un film insieme, dopo la fine della loro storia d’amore.

Tra i due, sempre secondo il web, attualmente non scorre buon sangue, anzi sembra che si siano detti addio in malo modo, interrompendo qualsiasi rapporto anche professionale.

Non è ben chiaro cosa sia veramente successo tra Kerem e Hande. La stampa turca sostiene che l’attrice turca stia frequentando l'imprenditore turco Atasey Karem, per la cui azienda Hande sarebbe stata testimonial. C’è chi sostiene che si siano lasciati per gelosia, chi per i troppi impegni di entrambi, e chi invece ha parlato di guerra di ego, avendo entrambi una personalità molto forte.

Dispiaciute ovviamente le fan che speravano in un ritorno di fiamma e soprattutto in un nuovo progetto insieme.

