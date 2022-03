A cura della Redazione

Mediaset: Can Yaman tradito dall’ex partner Özdemir. Fan sconvolte. Ecco di cosa si tratta

Can Yaman è da mesi al centro del gossip. Appena arrivato in Italia si è trovato catapultato sulle copertine con Diletta Leotta con la quale ha avuto una presunta storia d’amore.

Can Yaman famoso soprattutto in Turchia è sempre stato molto riservato in madre patria, pur essendo molto seguito.

Arrivato in Italia ha intrecciato una storia d’amore con Diletta Leotta e prima ancora con la sua partner in DayDreamer, Demet Ozdemir. Una bella e romantica storia d’amore che si è conclusa con il tradimento di Can.

Queste non sono le uniche storie finite male, pare che Can Yaman abbiamo avuto una storia con una modella e attrice turca, Bestemsu Özdemir. I due avrebbero avuto una storia durata anche diversi anni pare che siano andati anche a convivere nel 2017.

Secondo alcune voci sembrerebbe che la Ozdemir abbia tradito Can Yaman e che addirittura gli abbia spezzato il cuore. La notizia è uscita su tutti i giornali e i tabloid di gossip turchi ma la modella ha immediatamente smentito.

In ogni caso Can Yaman non ha mai lasciato dichiarazioni in merito e ha sempre preferito non parlare del suo passato in pubblico.

Le fan sono quasi sconvolte nel sapere che Can sia stato tradito data la sua bellezza e perfezione, si legge tra i diversi commenti delle fan.

Questa storia, infatti, non è nota a tutti, erano anni in cui Can non era ancora super famoso. Il suo successo soprattutto in Italia è arrivato con Bitter Sweet con Ozge Gurel, su Canale 5.

