A cura di Benedetta Esposito

Striscia la Notizia dice addio a Valeria Graci, in serbo per il programma un altro volto dietro al bancone. Questa volta un professore di Amici.

Il Tg Satirico di Canale, 5, firmato Mediaset, in questi ultimi mesi, sembra non trovar pace. Non vi è stabilità e, appena sembra che il pubblico stia per affezionarsi ad un nuovo conduttore, subito deve dirgli addio per accoglierne uno nuovo.

In poco tempo Striscia la Notizia ha assistito ad un cambio repentino di tre dei suoi presentatori.

Giusto due giorni fa, il 14 marzo, è arrivata la triste notizia di Francesca Manzini che, con un video sul suo profilo Instagram, ha annunciato di avere contratto il Covid, in particolare la variante Omicron e di essere costretta, con qualche lieve sintomo, come il mal di gola, alla quarantena.

“In bocca al lupo a Valeria Graci” augura Francesca a Valeria e le manda un bacio virtuale ironizzando di non prenderlo perché in questo momento non sarebbe il caso dato che potrebbe essere infettivo.

Fin qui nulla di strano. È abitudine in un programma televisivo cambiare conduttori e presentatori, ma questa volta è troppo.

Valeria Graci, per la prima a volta a Striscia, se ne è andata come è venuta. Nemmeno il tempo di conoscerla e già Mediaset ha annunciato un sostituto per lei.

Si tratta di una professoressa di Amici, il programma di Maria de Filippi, anche lei nuova al tg satirico come la Graci. Il suo nome è: Lorella Cuccarini.

Ella, da questa sera, 16 marzo, affiancherà Gerry Scotti per quattro serate, fino al 19.

“Ho fatto parte della squadra di Antonio Ricci per quattordici anni. Ad Antonio ed al suo gruppo di lavoro devo parte della mia carriera. Sarà un po' come tornare a casa e divertirmi con loro. Lavorare poi al fianco di Gerry, per la prima volta, è un privilegio”.

Pubblico, questa volta siete stati avvisati, Lorella rimarrà solo per 4 serate, quindi non affezionatevi troppo perché, da lunedì 21 marzo, Covid permettendo, a Striscia la Notizia, ritornerà Francesca Manzini.

