A cura della Redazione

Demet Özdemir: nella nuova serie dell’ex di Can Yaman anche la famosa attrice di Love is in the air. Ecco di chi si tratta.

Tutto pronto per la nuova serie tv firmata Disney Plus in cui una delle protagoniste sarà Demet Özdemir.

Dünyayla Benim Aramda (Tra il mondo e me): è questo il titolo della nova serie in cui Demet interpreterà il ruolo di Ilkin. Col lei ci sarà anche Melisa Döngel, la Ceren di Love is in the air, serie tv in onda su Canale 5 con Kerem Bursin e Hande Ercel.

In Dünyayla Benim Aramda, Demet interpreterà il ruolo di una proprietaria di una società di pubbliche relazioni. Hafsanur Sancaktutan, invece, interpreterà quello della migliore amica di Ilkin. Buğra Gülsoy sarà Tolga, la dolce metà di Ilkin.

Il cast degli attori non è ancora al completo, infatti manca ancora colui che darà il volto all'altro personaggio maschile, Kenan. Le trattative sarebbero ancora in corso, visto che il protagonista maschile subentrerà in seconda battuta.

Nei primissimi nomi che sono stati fatti per il ruolo di protagonista maschile, c'erano ovviamente anche quelli di Can Yaman e Kerem Bursin. Quest'ultimo ha rifiutato l'incarico, mentre la candidatura di Yaman, da quanto si apprende dai tabloid turchi, è stato bocciato dalla stessa Demet Ozdemir.

Il cast di Dünyayla Benim Aramda includerà alcuni volti noti delle serie turche, e tra questi quello di Melisa Döngel, ovvero la Ceren di Love is in the air, che interpreterà una giovane ragazza che lavora nella società di pubbliche relazioni di Ilkin.

Tra gli altri interpreti ci sarà anche Zerrin Tekindor, apparsa di recente nel medical drama Mucize Doktor, e Ibrahim Selim, diventato molto popolare su Youtube con lo show Stolk.

