Ludovica Pagani continua a mandare in estasi i suoi 3 milioni di followers su Instagram. La modella, conduttrice tv e speaker radiofonica nel programma 105 Casa Pagani, in onda su Radio 105, si è regalata una vacanza con alcune amiche a Sharm el-Sheikh, in Egitto, postando sul suo profilo alcuni scatti in bikini che hanno mozzato il fiato ai suoi seguaci.

Insieme alla Pagani, bergamasca classe 1995, c’erano anche altri volti noti del mondo dei social media, come Ludovica Bizzaglia, attrice ed influencer romana, ed Elettra Miura Lamborghini, nipote del fondatore della famosissima casa automobilistica rinomata nel mercato delle super car.

Nominata da Forbes Italia tra le 100 under 30 più influenti d’Italia, Ludovica Pagani si è laureata in Economia e Management, e muove i primi passi in tv su Sportitalia. Vanta delle ospitate anche a Quelli che il Calcio, su Rai 2, e a RDS. Conduce anche un proprio programma su Youtube dal titolo “Casa Pagani”, nel corso del quale intervista personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti e volti noti della galassia dei social media. Tra questi anche uno dei volti di DAZN, la giornalista Giorgia Rossi, con la quale ha anche instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. Conduce anche il programma Fantacalcio Serie A Tim che va in onda su Tim Vision.

Di recente, Ludovica ha ospitato la troupe di MTV Cribs, mostrando agli spettatori la sua nuova casa di Bergamo, in cui è presente una postazione per dj, sua altra passione, e una jacuzzi.

Molto legata alla sua famiglia, la Pagani posta spesso foto e stories in compagnia di papà Ercole e degli amatissimi nonni.

Sulla vita privata della 27enne bergamasca, che fa anche da testimonial a diversi marchi di moda, si sa che ha avuto una relazione con il calciatore della Roma Stephan El Sharaawy, anche se la coppia non è mai veramente uscita allo scoperto, nonostante diversi indizi social.

Al momento Ludovica sembra essere completamente concentrata sulla carriera, anche se nelle scorse settimane si è concessa una pausa dal lavoro trascorrendo una piacevole vacanza in Egitto in compagnia di alcune amiche. Ed è proprio da Sharm el-Sheikh che la bellissima influencer ha postato un po’ di immagini in bikini che hanno lasciato i fan a bocca aperta, i quali hanno manifestato il loro gradimento a suon di like.