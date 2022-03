A cura di Ludovica Ragonesi

Colpo di scena in Rai con la conferma della trasmissione “Detto Fatto”, programma che fino a pochi giorni fa, sembrava essere seriamente in bilico a causa degli ascolti sempre più deludenti.

Ma i fan della trasmissione, sono rimasti comunque delusi quando si è appreso che Bianca Guaccero è stata fatta fuori dal programma che conduceva ormai dal 2018.

Brutto colpo quindi per l’attrice e conduttrice pugliese, per la quale però sembrano aprirsi subito le porte della sala da ballo più famosa della tv italiana: Milly Carlucci starebbe infatti “corteggiando” la bella Bianca, per convincerla a partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Ma se l’ambito professionale della Guaccero mostra segni di incertezza, la sua vita sentimentale sembra invece aver trovato un punto fermo.

Bianca Guaccero è stata sposata dal 2013 al 2017 con il regista napoletano Dario Acocella, conosciuto sul set della fiction Capri. Dalla loro unione è nata la piccola Alice che oggi ha 8 anni.

Dopo la fine del suo matrimonio, Bianca ha sempre mantenuto uno strettissimo riserbo sulla sua vita privata. Sembrava quindi che non ci fossero nuovi amori all’orizzonte… e invece la bella barese è stata pizzicata in auto con quello che sembra essere il suo nuovo boyfriend.

La rivista Diva e Donna ha pubblicato delle foto dove Bianca è stata paparazzata in compagnia di Fabrizio Moro.

I due artisti sono stati visti uscire da un noto ristorante romano, insieme a Renato Zero.

Dopo aver accompagnato a casa il “Renato nazionale”, Fabrizio Moro e Bianca Guaccero si sono poi fermati in auto a parlare in totale intimità.

Il cantante però, accortosi dei paparazzi, ha preferito sfuggire all’obiettivo dei fotografi, allontanandosi in auto insieme a Bianca.

Se dovesse esser confermato questo nuovo flirt, sarebbe il preludio di una bellissima storia d’amore, dal momento che anche Fabrizio Moro è single.

Il cantante romano è stato legato per anni ad una donna che non lavora nel mondo dello spettacolo. Dal loro legame sono nati anche due bambini. Il loro amore però si è concluso nel 2019.

