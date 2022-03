A cura della Redazione

Mediaset: Kerem Bürsin in Spagna dopo l’addio ad Hande Erçel. I video spopolano sul web,

Sorridente, bello, elegante e disponibile. Così si è mostrato l’attore turco Kerem Bürsin alle sue fan spagnole. L’attore di Love is in the air è stato accolto con molto entusiasmo ed affetto.

Kerem è stato il padrino del 25° Festival del Cinema di Malaga, che si terrà dal 18 al 27 marzo 2022.

Anche sul tappeto rosso, il protagonista di Love is in the air ha ricevuto una calorosissima accoglienza. Anzi, a dire il vero, le fan spagnole si sono dimostrate entusiaste. Kerem Bürsin è stato molto disponibile per le foto con le sue ammiratrici.

Appena atterrato all’aeroporto di Malaga le fan spagnole inondano di video e foto le loro pagine social per condividere con le altre fan il fascino del loro beniamino.

Le fan italiane intanto si chiedono sui social perché Kerem non torni in Italia. Ovviamente, se nessuna trasmissione o azienda italiana lo ingaggia per un evento o un programma, sarà difficile rivedere il bel Serkan Bolat di Love is in the air in Italia.

Kerem ultimamente è sparito dai social. Dopo la rottura con Hande Ercel, ha preferito seguire la strada del silenzio restando il più lontano possibile dalle luci dei riflettori.

