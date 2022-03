A cura della Redazione

Mediaset: Kerem Bürsin volta pagina. Cancella Hande Erçel dai social. Fan dispiaciute.

Hande Erçel ha cancellato le foto con Kerem Bürsin, relative alla soap di Love is in the air. Inoltre, l’attrice turca ha smesso di seguire il collega su Instagram.

Questa volta tocca a lui. Le followers hanno notato che Kerem ha smesso di seguire Hande sui social.

Un vero e proprio addio definitivo tra i due protagonisti di Love is in the air.

Un rapporto finito male. A quanto pare, i due non solo hanno interrotto il loro amore ma anche qualsiasi contatto lavorativo e non.

Di certo non era questo il finale atteso e sperato.

I due attori turchi hanno regalato forti emozioni alle loro fan, che hanno seguito con passione la serie Love is in the air che li ha visti protagonisti su Canale 5.

Inoltre, da qualche settimana è giunta voce che Hande Ercel abbia iniziato a frequentare un altro uomo. A lanciare l’indiscrezione la tv turca: secondo quanto trapelato nel programma Söylemezsem Olmaz, la star di Love is in the air avrebbe intrapreso una nuova relazione con l’imprenditore Atasey Kamer, direttore generale della Atasay Jewelry, azienda di gioielli per cui Hande Erçel è testimonial.

Le fan si chiedono ancora cosa possa essere successo tra i due, visto che entrambi si sono mostrati sempre molto legati e innamorati sui social.

Nel frattempo tutto tace: nessuno dei due ha mai confermato o smentito le tante indiscrezioni arrivate dalla madre patria turca.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: ultima stagione per Alessandro Tersigni ne Il Paradiso delle Signore? Fan incredule

Demet Özdemir: Oğuzhan Koç geloso di Can Yaman e Şükrü Özyıldız di Tattiche D'Amore. Ecco cosa è successo

Mediaset: Can Yaman beccato con la famosa attrice italiana. Ecco di chi si tratta

Il video di Fedez e il messaggio di Chiara Ferragni. La reazione del web

Mediaset: storica corteggiatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi in dolce attesa. Ecco chi è

Rai: addio a due storici attori di Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero. Non ci saranno nella terza stagione. Fan incredule

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI