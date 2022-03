A cura della Redazione

Demet Özdemir: l’ex di Can Yaman annuncia la data del suo matrimonio. Il video

La coppia Demet Özdemir e Oğuzhan Koç, è stata paparazzata ed intervistata ieri sera in Turchia ad una festa di compleanno di un amico di Demet.

Il giornalista turco ne approfitta per chiedere alla coppia quando sarà la data del loro matrimonio. Oğuzhan Koç ha risposto: "Ci sposeremo ogni volta che Demet vorrà”. Il matrimonio comunque si celebrerà a Çeşme ad agosto. Il giorno, però, non è stato ancora definito.

Demet Özdemir è molto apprezzata dai sui sostenitori raggiungendo milioni di fan che sono molto felici per la sua vita amorosa e lavorativa.

In arrivo, infatti, una nuova serie tv firmata Disney Plus in cui una delle protagoniste sarà proprio Demet Özdemir. Dünyayla Benim Aramda (Tra il mondo e me), è questo il titolo della nova serie in cui Demet interpreterà il ruolo di Ilkin. Col lei ci sarà anche Melisa Döngel, la Ceren di Love is in the air, serie tv in onda su Canale 5 con Kerem Bursin e Hande Ercel.

In Dünyayla Benim Aramda, Demet interpreterà il ruolo di una proprietaria di una società di pubbliche relazioni. Hafsanur Sancaktutan, invece, interpreterà quello della migliore amica di Ilkin. Buğra Gülsoy sarà Tolga, la dolce metà di Ilkin.

Il cast degli attori non è ancora al completo, infatti manca ancora colui che darà il volto all'altro personaggio maschile, Kenan. Le trattative sarebbero ancora in corso, visto che il protagonista maschile subentrerà in seconda battuta.

Quasi sicuramente Demet convolerà a nozze dopo le riprese. Le sue fan sono già in estasi nel pensarla in abito bianco.