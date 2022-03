A cura di Benedetta Esposito

È Sempre Mezzogiorno, il programma di Rai1, si ferma per la pausa estiva: qualcun altro prenderà il suo posto.

È Sempre Mezzogiorno, che va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13,30 con la conduzione di Antonella Clerici, è subentrato su Rai1 dopo che La Prova del Cuoco è stato cancellato per un drastico calo di ascolti.

Oggi, 21 marzo, anche se il tempo dice il contrario, è iniziata la primavera, quindi eccezione fatta per la giornata odierna, si dovrebbe poter dir addio al freddo e prepararsi a periodi sempre più caldi in vista dell’estate.

Con l’inverno freddo appena trascorso, e gli strascichi di una pandemia che ancora non si accinge ad abbandonarci del tutto, il programma È Sempre Mezzogiorno ha riscosso un notevole successo. Quale miglior periodo per dedicarsi ai fornelli e a sperimentare ricette nuove?

Ma, come il tempo cambia in base alle stagioni, così cambiano anche i programmi televisivi.

La stagione estiva è fatta per riposarsi ma, soprattutto, per andare al mare, o trascorre del tempo all’aria aperta per ripararsi dal caldo, dunque nessuno, se non per necessità, desidera trascorrere le proprie giornate in cucina. Ecco perché la Rai ha ritenuto giusto concedere una vacanza al programma È Sempre Mezzogiorno, per dar spazio ad un altro più adatto a giornate calde.

Si tratta di Linea Verde Vacanze, che verrà presentato da Nicola Prudente, conosciuto come Tinto. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, e ci mostrerà le bellezze del nostro territorio, che prova a ripartire dopo due anni di pandemia.

Tinto non sarà solo. Ad affiancarlo ci sarà una figura femminile, il cui nome però non è stato ancora svelato.

Ma niente paura. Anche per i programmi televisivi le ferie hanno un fine. Infatti, È Sempre Mezzogiorno, tornerà insieme alla sua conduttrice, Antonella Clerici, quando l’aria si rinfrescherà nuovamente, ovvero a settembre, con la terza stagione.

