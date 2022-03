A cura della Redazione

Rai: brutte notizie per Il Paradiso delle Signore e Milly Carlucci. Il web insorge. Ecco di cosa si tratta.

Aria di cambiamento in casa Rai. Nel mese di aprile il palinsesto sarà stravolto.

Primo fra tutti Il Paradiso delle Signore 6 che non andrà più in onda. La soap, che in questi mesi ha conquistato ogni giorno oltre 2,2 milioni di spettatori, si avvia a salutare il suo affezionatissimo pubblico. Il prossimo 29 aprile, infatti, andrà in onda l'ultima puntata di questa sesta stagione.

Al suo posto una nuova serie tv che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate nella fascia pomeridiana. Ritorna, infatti, la serie Sei Sorelle, una fiction che è stata importata dalla Spagna.

Il Paradiso dovrebbe ritornare regolarmente con una nuova stagione a partire da ottobre 2022.

Prossima alla fine anche il Cantante mascherato di Milly Carlucci che accompagna il pubblico di Rai 1 ogni venerdì.

Uno show che ha registrato dati auditel ballerini, ma nonostante non abbia conquistato il primato la Rai ha deciso ugualmente di portarlo fino alla fine. Per quanto riguarda, invece, una sua nuova edizione circolano voci di una possibile cancellazione dello show musicale dal palinsesto Rai.

Discorso a parte per Ballando con le stelle, che riprenderà normalmente a febbraio 2023.

Dopo l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato, venerdì 8 aprile sarà la volta dello spettacolo-evento dal titolo "Ci vuole un fiore", condotto da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini, dedicato alle tematiche ambientali.

Il sabato sera, invece, la Rai contrapporrà ad Amici di Maria De Filippi la nuova edizione di Ulisse, il programma culturale condotto da Alberto Angela.

E’ risaputo che le reti televisive in primavera interrompono i loro programmi più importanti per prepararsi all’estate, con repliche e programmi leggeri.

Intanto sul web monta la polemica per l’imminente soppressione dei programmi più seguiti a vantaggio di una programmazione ritenuta più che deludente.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: da Gerry Scotti a Barbara D’Urso, il giovane Nicolò da milionario diventa secchione

Flavio Briatore ci ricasca: lusinghe alla giornalista di Sky Sport Federica Masolin. Ecco cosa è successo

Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo ai ferri corti. Lo scontro diventa virale

Rai, Francesca Fialdini e Francesco Gabbani: nuova coppia in tv. Ecco di cosa si tratta

Rai: fuori Luisa Ranieri dall'Amica Geniale. Ecco chi sarà la nuova Lila accanto ad Alba Rohrwacher

Rai: ennesimo addio a Che Dio ci aiuti. Valeria Fabrizi non ci sarà? Ecco cosa è successo

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI