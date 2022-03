A cura della Redazione

Rai: Terence Hill deluso dai produttori di Don Matteo. Ecco perché lascia il posto a Raoul Bova.

Terence Hill non farà più parte di Don Matteo 13. Al suo posto arriva Raoul Bova, nel ruolo di Don Massimo.

Ma perché Terence Hill ha deciso di abbandonare la serie tv che riscuote da anni un grandissimo successo?

L’attore è stato raggiunto a Malibu da TV Sorrisi e Canzoni, dov’è in vacanza da suo figlio, e ha raccontato la sua ultima esperienza sul set rivelando un particolare piuttosto inaspettato.

Don Matteo 13 perde il suo protagonista, ma Terence Hill non avrebbe mai voluto che le cose andassero così: “Ci pensavo già da un po’, non avrei voluto smettere di fare Don Matteo, avrei solo voluto farlo in maniera diversa, perché i tempi sul set erano molto impegnativi. Durante le riprese dell’ultima stagione, le giornate erano lunghissime. Dormivo 5 ore per notte. Bellissimo, per carità, ma anche stancante”.

Terence non si pente della decisione presa: “A distanza di 5 mesi posso dire che è stata la scelta giusta. Anche perché al personaggio non avrei potuto dare altro”. Sull’attore che prenderà il suo posto, ovvero Raoul Bova, Terence afferma: “Penso che sia l’attore migliore che abbiamo in Italia”.

Dalle sue parole, l’attore pare aver smaltito la delusione per il ruolo perso e soprattutto della scelta della produzione che insiste con il format seriale abbandonando l'idea di un film, ma Terence Hill è ugualmente felice per come sta procedendo la sua vita aldilà di Don Matteo.

