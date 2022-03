A cura della Redazione

Rai: addio alla tv per Carlo Conti? Il conduttore di Tale e Quale show cambia vita. Ecco cosa è successo.

Qualche settimana fa, Carlo Conti ha svelato una delle sue più grandi passioni. Tra le tante c’è la sua squadra del cuore: la Fiorentina. Il conduttore, a tal proposito, si è trasformato in un esperto di calcio mercato.

Conti si è esposto sulla vicenda Dybala. Il fuoriclasse argentino, infatti, non rinnoverà il contratto con la Juventus e quindi andrà via.

Carlo Conti, in un’intervista a DAZN ha detto: “Hai visto mai, dato che qualcuno è andato dall’altra parte (Vlahovic, ndr) che qualcun altro possa invece venire qua…“.

Il conduttore insomma vorrebbe Dybala alla Fiorentina. Carlo Conti è molto informato sulla sua squadra del cuore tanto che dà un giudizio tecnico su tutti i giocatori e allenatori della squadra.

Ovviamente, il ruolo da commentatore sportivo è momentaneo, infatti Carlo Conti è pronto a ripartire con il programma The Band. Lo show, in quattro puntate, andrà in onda su Raiuno dal 22 aprile dal Teatro Verdi di Montecatini Terme e le riprese partiranno già dal 10 aprile.

Sul sito ufficiale del programma si legge: "Tornano protagoniste le 'band', i gruppi che, partendo da una cantina, un magazzino, un garage, una strada, possono conquistare i palchi dei grandi concerti. Le band si sfideranno, affiancati da tutor d'esperienza e valutati da una giuria, per conquistare il titolo di Band dell’anno. I giurati della trasmissione di Carlo Conti sono l'attore e regista Carlo Verdone, l'attrice Asia Argento e la rockstar senese Gianna Nannini. Una trasmissione in cui già dai nomi dei giudici promette molto bene e il successo è assicurato.

