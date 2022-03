A cura di Ludovica Ragonesi

L’Eredità è il quiz show di punta della Rai che, da ben 20 anni, accompagna gli italiani all’appuntamento con il Tg1 della sera.

Domande trabocchetto, “triello” e ghigliottina sono ormai diventati termini comuni nel linguaggio dei telespettatori affezionati alla trasmissione. E questo legame sembra stringersi di volta in volta anche con i conduttori alla guida del programma.

Ad aprire le danze nel lontano 2002 fu proprio Amadeus, accompagnato dall’immancabile “scossa” della allora ballerina Giovanna Civitillo. Poi si sono susseguiti l’amato Fabrizio Frizzi, Carlo Conti ed infine Flavio Insinna, che attualmente detiene lo scettro della trasmissione.

Ma ad entrare nel cuore dei telespettatori sono anche e soprattutto i campioni che, collezionando vittorie e presenze in tv, diventano sempre più volti familiari nelle case degli italiani.

Così successe per Massimo Cannoletta, campione da record dell’Eredità con ben 51 presenze in trasmissione ed un montepremi vinto da capogiro: ben 280mila euro. Adesso Cannoletta fa parte dei cosiddetti “affetti stabili” della trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

E così è avvenuto anche adesso per il giovanissimo Alessio Zannetti, liceale romano di soli 18 anni.

Alessio ha fatto la sua prima apparizione in trasmissione il 14 febbraio 2022 e, in pochissimo tempo, è riuscito a farsi apprezzare per il suo intuito e la sua preparazione, nonostante la giovanissima età.

Ciuffo scuro su occhi grandi, sguardo dolce e intelligenza vivace, per Alessio sono nati dei veri e propri gruppi di fan che fanno il tifo per lo studente più amato d’Italia. E lui ha ripagato con vittorie su vittorie, che gli hanno permesso di accumulare un montepremi interessantissimo: 162.500 euro in gettoni d’oro.

Ma ieri sera l’inaspettato colpo di scena, con l’eliminazione di Alessio durante una sfida con la concorrente Norma.

Alessio non è riuscito a trovare il cognome dell’inventore della bussola, Flavio Gioia.

Ironia della sorte ha voluto che fosse proprio un “Flavio” a decretare l’uscita di scena del campioncino Alessio.

E l’altro Flavio (Insinna) non ha potuto che salutare, con le lacrime agli occhi, il suo caro fuoriclasse.

Ma come lo stesso presentatore ha dichiarato, a L’Eredità non esistono addii ma solo arrivederci.

E noi tutti speriamo di rivedere presto Alessio in una supersfida tra campioni.

