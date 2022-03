A cura di zara penna

Mediaset: Can Yaman, l’addio al suo collega sul set di Viola come il mare. Il post commuove il web.

Riprese finite per Viola come il mare, la serie tv della Lux Vide che ad aprile arriverà su Canale 5.

I protagonisti sono Can Yaman e Francesca Chillemi. Nel cast anche Simona Cavallari e Giovanni Nasta.

Ed è proprio a quest’ultimo che Can Yaman dedica un post commuovente.

Tra i due è chiaro che si è creata una complicità lavorativa, ma è nata anche un’amicizia.

Giovanni è il giovane attore italiano che interpreta Turi D’Agata nella serie Viola come il mare, e sarà accanto a Can Yaman che invece interpreterà Francesco Demir, un ispettore di polizia che aiuterà la giornalista Viola, ovvero Francesca Chillemi, nella sua inchiesta.

Ecco quanto scrive Can Yaman sulla sua pagina Instagram al suo collega Giovanni: “Ecco un amico, un collega che ci ha fatto sempre sentire bene, con cui si scherza e si gioca in continuazione, e che inserisce una gag tra una battuta e l’altra. Francesco Demir e Turi D’Agata, vedrete che funzionano da paura… Un amico con cui si fa una partita di calcio dentro una stanza d’albergo a Palermo mentre si studia il copione. Un amico insieme a cui ho scritto tutta la mia vita per Sembra Strano Anche a Me. Un collega che va d’accordo con tutti nel set, e porta solo quella gioia che manca, non rimanendo mai male anche se si fanno degli scherzi “cattivi”.

Da qualche giorno circola la notizia che Can presto ritornerà in Turchia per il suo nuovo progetto lavorativo. Infatti interpreterà El Turco per la serie Disney Plus.

Lascerà l’Italia, e questo ovviamente dispiace a tutti, ma sembra che non sarà un addio definitivo, in quanto Can Yaman ha un contratto con la Lux Vide per il remake di Sandokan, in cui interpreterà il ruolo della Tigre della Malesia

