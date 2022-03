A cura della Redazione

Mediaset: confessione shock di Ilary Blasi a Verissimo. Silvia Toffanin confessa in diretta. Ecco cosa è successo

Un’intervista a cuore aperto quella di sabato di Silvia Toffanin alla sua storica amica Ilary Blasi.

Le due da sempre molto legate e complici hanno dato vita ad un vero e proprio siparietto.

E proprio in virtù di questa complicità la Toffanin non ha perso l'occasione per rimproverare Blasi riguardo a una scoperta che la conduttrice ha fatto, che riguarda un aneddoto piuttosto recente: “Pensavo di essere stata l’unica e invece hai baciato mezza televisione italiana”.

Silvia Toffanin faceva sicuramente riferimento al bacio che Ilary ha dato a Michelle Hunziker sul palco di Michelle Impossible, anche se la Blasi ha baciato in passato anche altri personaggi, tra cui Belen Rodriguez, Alfonso Signorini e la stessa Silvia Toffanin. Tra le due donne c'è stato poi un piccolo siparietto, e la Toffanin ha detto a Blasi: "Devi dire che ti piacciono le donne, mi ami, siamo una vera coppia".

Ovviamente Ilary ha tenuto il gioco alla Toffanin. Tra le due c’è sempre stato tanto affetto. Le loro carriere sono iniziate nello stesso periodo.

Naturalmente poi, Silvia ha chiesto delucidazioni in merito al gossip che coinvolgeva Ilary con suo marito Totti. La Blasi, così come Francesco, sui social, ha smentito categoricamente la notizia, dicendo a tutti che in realtà si trattava di una fake news.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: addio all’Italia. Can Yaman torna in Turchia dopo Viola come il mare. Ecco perché

Mediaset: Vladimir Luxuria dell’Isola dei Famosi e la storia d’amore col ballerino di Amici di Maria De Filippi

Mediaset: Soleil e Sangiovanni insieme. L’ex di Amici di Maria De Filippi spiazza tutti. La reazione di Giulia Stabile

Mediaset: fuori Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island lascia la rete dopo il litigio con Maria de Filippi?

Mediaset - Isola dei famosi: litigio fuori onda tra due naufraghi finisce sui social. Il web insorge

Ambra Angiolini: torna al suo primo amore dopo Massimiliano Allegri. Dichiarazione sui social. Ecco chi è

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI