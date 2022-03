A cura di Ludovica Ragonesi

Antonella Clerici è una delle conduttrici più simpatiche, autoironiche e divertenti del panorama televisivo italiano.

A partire dai suoi esordi con le trasmissioni sportive, fino all’attuale conduzione del programma di Rai 1 ‘È sempre Mezzogiorno’, Antonella ha sempre puntato sulla forza del suo carattere per affermarsi piuttosto che sull’aspetto fisico.

Estroversa e intelligente, “Antonellina” ha costruito la sua carriera sulla sua innata simpatia.

Forse proprio perché incorre spesso in gaffes (involontarie e non) e doppi sensi non troppo velati, che Antonella Clerici appare agli occhi dei telespettatori italiani come una donna spontanea, diretta e non “costruita”.

In questi giorni in cui tiene banco la vicenda del pugno di Will Smith al comico Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, anche Antonella ha ripercorso uno dei momenti più imbarazzanti della sua carriera.

Nelle sue stories sui social, la Clerici non si è tirata indietro nel ripostare un breve video in cui la bionda conduttrice veniva presa a torte in faccia.

Era il lontano 2004 e Antonella Clerici era alla guida del programma Il Ristorante, su Rai 1.

Il programma era un reality show nel quale dodici concorrenti vip dovevano gestire un vero e proprio ristorante, con tutti i compiti relativi a questo tipo di attività (cucinare, pulire, fare i conti, fare la spesa). Ogni settimana veniva eletto il miglior locandiere, che era il responsabile del locale e doveva distribuire i compiti ed anche nominare una persona da mandare al televoto, che si sfidava con l'altra persona scelta dagli altri locandieri tramite le nomination.

Un programma dal discreto successo. Ma ciò che resta memorabile di quella edizione è senza dubbio la torta in faccia che la povera Antonellina riceve nel corso di una puntata. Improvvisamente una donna le si avvicina e le spiaccica letteralmente una torta super ricca di panna sul volto e sui capelli della malcapitata Antonella.

Poco dopo si scoprì che la donna che aveva commesso il fattaccio era la moglie di Edoardo Vianello, uno dei concorrenti del reality, adirata per il trattamento che la trasmissione aveva riservato al marito.

Nonostante il sangue freddo di Antonella Clerici nel gestire la situazione, e la risposta ironica volta a sdrammatizzare (“Sono come Baudo!”), quello della sua torta in faccia resta uno dei momenti più imbarazzanti della televisione italiana.

