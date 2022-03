A cura di Franci Russo

Finite le riprese della fiction Viola come il mare, che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, i fan non aspettano che di conoscere quando andrà in onda la serie tv.

Ebbene, ora c’è una data: mercoledì 27 aprile 2022 su Canale 5. La prima stagione di Viola come il mare prevede 12 episodi della durata di 50 minuti ciascuno. Ogni serata ne verranno trasmessi due per un totale, quindi, di sei appuntamenti televisivi.

Viola come il Mare è un light crime che amalgama nel racconto elementi di commedia e crime stories, ispirato al romanzo di Simona Tanzini “Conosci l’estate?”, edito da Sellerio e prodotto da Lux Vide in collaborazione con RTI.

Nella serie tv Francesca Chillemi interpreta il ruolo della giornalista Viola che da Parigi si trasferisce nella sua città natale, Palermo. Qui si metterà alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto. Per farlo, passerà dal campo comunicativo della moda a giornalista di cronaca nera, lavorando all’interno di una redazione di un giornale web, dove conoscerà l’ispettore di polizia Francesco Demir, interpretato da Can Yaman, con il quale stabilirà una fitta collaborazione.

Oltre a Francesca Chillemi e Can Yaman, nel cast figurano anche Simona Cavallari (Squadra Antimafia - Palermo oggi) (Romano Reggiani (L’amore strappato), e Giovanni Nasta (Ritorno al crimine).

Intanto, in occasione di Bifest (Bari International Film Festival), che si svolge dal 25 marzo al 2 aprile 2022, si potranno assistere in anteprima, martedì 29 aprile, i primi due episodi di Viola come il mare. Un’occasione unica per i fan dei due attori protagonisti, che potranno recarsi al Teatro Kursaal Santalucia alle ore 19 con ingresso libero. Non si sa, al momento, se saranno presenti Can Yaman e Francesca Chillemi, ma i fan ci sperano molto e chissà che i due non facciano loro una gradita sorpresa.