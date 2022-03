A cura di Benedetta Esposito

Albano Carrisi ha deciso di allargare la famiglia, senza tener conto della sua veneranda età di 78 anni.

Al Bano, nome d’arte scelto da Albano Carrisi, è un cantautore pugliese, oltre ad essere un personaggio ed attore televisivo. La sua passione in ambito musicale inizia alla tenera età di 12 anni, quando scrive la sua prima canzone, improvvisata con la chitarra, dal nome Addio Sicilia, ma solo nel 1967, con il brano Nel Sole, raggiunge l’attenzione della stampa e inizia a farsi conoscere. Da quel momento in poi, la sua carriera nella musica diventa costellata di successi, arrivando addirittura ad esibirsi al Festival di Sanremo.

Albano ha fatto della musica la sua vita, e nel corso della sua vita ha partecipato a numerosi concerti e festival, esibendosi svariate volte sul palco dell’Ariston, all’Eurovision Song Contest del 1976 e anche all’estero, in particolare in America Latina. Tutto questo, l’ha portato ad ottenere 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino.

Se è vero quindi che la sua carriera musicale è stata così intensa, non si può dire altrettanto della sua vita amorosa. in realtà il cantante non ha avuto molte relazioni, anzi davvero poche, in particolare due. Il primo matrimonio è stato il 26 luglio 1970 con Romina Power, dalla quale ha avuto quattro figli: Ylenia nel 1993 (scomparsa misteriosamente), Yari, Cristel e Romina Jr.; il secondo, nel 2001, con Loredana Lecciso, una relazione durata fino al 2018, dalla quale ha avuto due figli: Jasmine prima, Albano Jr. detto Bido, poi.

Nonostante, dunque, non abbondino presenze femminili nella vita di Albano, in fatto di figli si è dato alquanto da fare. Secondo le ultime notizie, il cantautore pugliese, nonostante abbia 78 anni, ha pensato bene di allargare ancor di più la famiglia, facendo aumentare il numero totale da 6 a 9.

Potrebbe sembrare assurda e sconsiderata questa scelta, invece Albano ha fatto un gesto davvero nobile. In un’intervista alla rivista Diva e Donna, ha confessato di aver accolto nella sua proprietà, a Cellino San Marco, tre ragazzi ucraini di 17, 16 e 7 anni, fuggiti dalla guerra, insieme alla madre, anche lei ospitata nella tenuta.

Albano fiero ed orgoglioso ha affermato: “Ora siamo una nuova famiglia”, ed ha spiegato che le porte di casa sua saranno sempre aperte a chiunque abbia bisogno di un posto in cui stare.

L’artista ha messo a loro agio i nuovi membri della famiglia, parlando di tutto, dalla musica allo sport, senza però mai nominare la guerra.