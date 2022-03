A cura di Benedetta Esposito

Jeremias Rodriguez è il fratello minore della famosissima showgirl argentina Belen Rodriguez. Arrivato in Italia grazie al suo aiuto, vive oggi insieme alla sorella Cecilia e ai genitori Gustavo e Veronica.

Il suo successo, a differenza di quello delle sue sorelle, non è stato immediato e si è manifestato lentamente. Il ragazzo ha dovuto lavorare molto su di sé e, alla fine, tra partecipazioni a reality di successo, storie d’amore con ragazze già famose, il cognome (da non sottovalutare) e l’incredibile aiuto avuto da una persona molto speciale, oggi Jeremias gode di una fama tutta sua.

Il debutto televisivo del fratello di Belen e Cecilia, risale al 2017, anno in cui entrò nella casa del Grande Fratello Vip. Ma andiamo per ordine, partendo dalla vita amorosa.

La sua vita sentimentale ha inizio ben prima di arrivare in Italia. Jeremias, infatti, era fidanzato con una sua coetanea argentina, di nome Manuela, una storia, purtroppo finita male a causa della lontananza come pure quella con Ilaria, una ristoratrice italiana di New York. La situazione, almeno per quanto riguarda il contributo alla sua notorietà, cambia grazie alla relazione con Rossella Intellicato, ex concorrente del Grande Fratello ed ex Tronista di Uomini e Donne. Tra i due, conosciutisi durante una festa a Sanremo, il rapporto è durato solo due mesi, un tempo comunque sufficiente, per lui, a farlo finire tra le pagine di gossip.

Quelli citati sono solo alcune delle ragazze con cui l’argentino ha trascorso del tempo, ma la lista continua. Non possiamo non citare la storia d’amore con Soleil Sorge, nel 2019, anno in cui Jeremias prese parte al reality di canale5: L’Isola dei Famosi, di cui quest’anno è nuovamente partecipe.

Da questo breve resoconto della sua vita, risulta facile capire come la vita di Jeremias si sia evoluta e, da come anonimo ragazzo argentino sia diventato oggi, al pari delle sorelle, un personaggio famoso. Questa però, non è l’unica trasformazione che egli ha avuto nel corso degli anni.

Non tutti lo sanno, ma il ragazzo, dal fisico scolpito, che oggi vediamo in Honduras, partecipe del reality Mediaset, non era esattamente così in forma quando arrivò in Italia. Lasciata l’Argentina, al tempo, egli pesava 200 chili ed aveva i rasta.

Questa rivelazione ci arriva da un’intervista fatta, durante il programma Verissimo, da Fabrizio Corona, il quale svelo: “Quando sono arrivati, li ho accolti tutti: Cecilia sono stato il primo a farla lavorare, Jeremias sono andato a prenderlo all’aereoporto: pantaloni strappati, maglietta, ciabatte, 200 chili e rasta… L’ho portato in giro per Milano, gli ho tagliato i capelli… ”.

La strada per il successo è lunga e tortuosa, ma Jeremias, grazie alla sua forza di volontà, al prezioso aiuto della famiglia e del suo “angelo custode” Fabrizio Corona, è arrivato al traguardo, fiero di farsi riprendere dalle telecamere nel paradiso delle Honduras.

