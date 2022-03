A cura di Ludovica Ragonesi

Che fosse momento di Amadeus, lo si era capito dalla “incoronazione” avvenuta qualche settimana fa per la conduzione del Festival di Sanremo per i prossimi due anni. Mai successo prima che un direttore artistico avesse un “mandato” così lungo e reso pubblico così in anticipo.

Invece è successo, soprattutto perché si tratta di Amadeus, il nuovo Re Mida di casa Rai.

Amadeus, che si potrebbe tranquillamente ribattezzare Mr. Share, dal momento che le sue trasmissioni fanno sempre ascolti altissimi, è la punta di diamante della rete ammiraglia di viale Mazzini e non smette di raccogliere consensi e conferme.

Secondo il sito TvBlog, vedremo nuovamente l’ “Ama” nazionale alla conduzione dello show musicale Arena 60, 70, 80 (e 90), con cui la scorsa estate ci ha fatto ballare, riportando nell’anfiteatro veronese band del passato che si sono esibite nelle loro hit più famose.

Lo show sarebbe inoltre stato talmente gradito da guadagnare una puntata in più.

Il programma musicale dovrebbe andare in onda a partire dal 17 settembre, facendo da apripista alle trasmissioni del sabato sera su Rai 1.

A seguire, dopo Arena 60, 70, 80 (e 90) dovrebbe infatti iniziare Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, che quindi sembra essere confermato nel palinsesto autunnale della Rai.

Tuttavia gli incastri delle trasmissioni per la programmazione 2022/2023 non sembrano filare lisci come l’olio.

In Rai vorrebbero infatti che Ballando con le Stelle partisse a settembre. Ipotesi, questa, che fa storcere il naso alla conduttrice del dancing show, Milly Carlucci, che invece vorrebbe cominciare ad ottobre, con un pubblico già “riscaldato” e pronto ai sabato sera davanti alla tv.

Se questo dovesse venir confermato, allora ad Amadeus toccherà la messa in onda la domenica sera.

Nella disputa Amadeus/Milly Carlucci, vedremo a chi verrà assegnato il compito di intrattenere gli italiani nel sabato sera settembrino.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: Antonella Clerici presa a torte in faccia, panico in studio. Ecco cosa è successo​

Albano Carrisi di nuovo "papà" a 78 anni. Ecco di cosa si tratta

Mediaset, Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi: la sua trasformazione grazie a Fabrizio Corona

Rai: matrimonio in vista per attori de Il Paradiso delle Signore. Caserio e Russo presto sposi? Ecco di cosa si tratta

Rai: Lorenzo Biagiarelli a Selvaggia Lucarelli: “Non ti amo abbastanza”. Il commento è shock

Mediaset: confessione shock su Sabrina Ferilli a Verissimo. "E' stata con me". Ritorno al passato per l’attrice

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI