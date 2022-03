A cura di Ludovica Ragonesi

Quello di Lorenzo Biagiarelli è un volto familiare per gli italiani che seguono la trasmissione È sempre Mezzogiorno, condotta su Rai 1 da Antonella Clerici.

Lorenzo è uno dei giovani chef del programma e, con il suo fare gentile e garbato, oltre ad appetitose ricette, fornisce simpatici aneddoti sul mondo del food.

Di Biagiarelli si conosce però soprattutto la compagna, molto più famosa di lui.

Da diversi anni, il giovane 32enne di Cremona è infatti fidanzato con Selvaggia Lucarelli, giornalista dalla penna velenosa e giudice inflessibile della trasmissione di Rai 1 ‘Ballando con le stelle’, di Milly Carlucci.

Nonostante la differenza di età tra i due, la coppia è solida e affiatata. I social della Lucarelli sono infatti pieni di foto degli avventurosi viaggi in giro per il mondo che i due fidanzatini si concedono tra un impegno professionale e l’altro.

Selvaggia è nota per essere sempre diretta nei commenti (spesso al vetriolo, ndr.), rivolti ai personaggi più chiacchierati del momento.

E la notte degli Oscar, con il clamoroso ceffone che l’attore Will Smith ha dato in mondovisione al conduttore della cerimonia Chris Rock per “difendere” sua moglie Jada Pinkett Smith da una battuta del comico, non poteva di certo lasciare indifferente l’arguta giornalista.

L’episodio ha avuto una risonanza mondiale immediata, con commenti di ogni tipo, sia in difesa di Will Smith che, all’opposto, contro il gesto violento dell’attore.

Selvaggia Lucarelli è nota per essersi sempre battuta in difesa delle donne. Ma non giustifica minimamente il plateale gesto dell’attore hollywoodiano, né i motivi che lo hanno spinto a compierlo.

Quella di Selvaggia è una posizione netta contro ogni forma di violenza. Pollice verso dunque da parte sua per Will Smith.

Nel merito della questione è entrato anche Lorenzo Biagiarelli, in veste di fidanzato di una donna che è stata da sempre bersaglio degli haters sui social.

Con toni volti ovviamente a sdrammatizzare ed alleggerire la questione, Biagiarelli ha inviato un video alla sua Selvaggia, dichiarando di non amarla forse abbastanza, dal momento che non ha mai picchiato nessuno per difenderla dai commenti offensivi e volgari di cui la sua donna è stata vittima sui social.

Un video ironico dunque, ma che ben chiarisce la posizione dello chef, perfettamente in linea con quella della sua compagna: non esiste amore che possa giustificare la violenza.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: confessione shock su Sabrina Ferilli a Verissimo. "E' stata con me". Ritorno al passato per l’attrice

Rai: Gaia Girace, Lila de L’amica geniale, ritorna in tv con una nuova fiction. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Isola dei Famosi, naufraghi in pericolo abbandonano la Playa. Ecco perché

Rai: giorni di passione tra Arisa e Vito Coppola di "Ballando con le Stelle". La foto scatena il web

Mediaset: Nina Moric si confessa a Silvia Toffanin: "State lontani da me"

Rai: Caterina Balivo vola negli Stati Uniti. Vacanza o lavoro? I dubbi dei fan

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI