Mediaset: confessione shock su Sabrina Ferilli da Silvia Toffanin a Verissimo. Ritorno al passato per l’attrice. Ecco di cosa si tratta.

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate e seguite in Italia. Bella, talentuosa e divertente, e porta al successo ogni suo lavoro.

In merito alla sua vita privata, l'attrice romana è sempre stata piuttosto riservata. E' convolata a nozze per ben due volte. Il primo matrimonio, finito in malo modo, con Andrea Perone; il secondo con Flavio Cattaneo, con cui oggi è ancora legata.

Alla notizia del nuovo lavoro della Ferilli, ovvero la serie Rai Gloria, che la vedrà protagonista in tv, ritorna alla luce un capitolo imbarazzante del passato dell'attrice.

Sono oltre dieci anni che Sabrina Ferilli non approda alla Rai. L’ultima apparizione in tv risale al 2012 con il film Nè con te né senza di te.

Ed è proprio in quegli anni che Sabrina Ferilli venne coinvolta in un gossip pazzesco.

Nel 2011 Sabrina sposò Flavio. L'anno dopo si alzò un polverone circa una sua presunta relazione extraconiugale. Lui era un attore, allora molto famoso che aveva preso parte al film “Né con te né senza di te” su Rai 1, insieme alla stessa Ferilli.

Parliamo di Francesco Testi. In quell’anno il settimanale Oggi pubblicò in copertina una foto che immortalava un bacio tra i due.

La Ferilli smentì subito tutto, affermando che si trattava di un "bacio di scena", insinuando poi che l'attore fosse gay.

Quest’ultimo, invece, non perse occasione e raccontò la propria versione dei fatti in una puntata di Verissimo: “Io e Sabrina abbiamo avuto una relazione, lei era impegnata ma io mi sono fatto avanti comunque”. Parole forti quelle di Francesco Testi nell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin.

L’attore apparve piuttosto irritato dal comportamento dell'attrice. Non digerì il fatto che Sabrina avesse negato la storia, o presunta tale, avuta con lui. In molti poi pensarono che le dichiarazioni di Testi fossero state studiate a tavolino per ottenere maggior visibilità e sfruttare cosi la fama di un’attrice come Sabrina Ferilli.

In effetti c’è da chiedersi quale sarebbe stato il senso di tradire dopo nemmeno un anno il marito? Nessuno. Inoltre, Flavio Cattaneo è ancora un compagno più che amorevole nei confronti della Ferilli. Infatti all'epoca non cedette alle provocazioni mediatiche che coinvolsero la moglie, sostendola sempre e credendo alla sua versione di fatti.

