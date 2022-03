A cura di Ludovica Ragonesi

L’isola dei Famosi è pronta per la terza messa in onda di questa stagione.

Questa sera Ilary Blasi traghetterà, dagli studi Mediaset di Milano, gli spettatori verso l’isola più chiacchierata del momento. Ad aiutarla nell’impresa gli immancabili opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Il format può tranquillamente essere ribattezzato l’isola delle polemiche, proprio perché queste ultime, insieme alla fame dei concorrenti, sembra non mancare mai.

Uno dei personaggi più peperini di questa stagione dell’Isola è senza dubbio Floriana Secondi, vincitrice di un lontano Grande Fratello, quindi già abituata ai ritmi del reality.

E proprio Floriana fornisce quotidianamente ai telespettatori pane per i loro denti, accendendo polemiche in continuazione con gli altri naufraghi ed entrando spesso in rotta di collisione con molti colleghi “spiaggiati”.

Un’edizione questa particolarmente movimentata. Ad agitare ancora di più la situazione, come se non bastasse, ci si è messo anche il meteo.

Un vero e proprio ciclone si è infatti abbattuto sull’isola dell’Honduras che ospita la trasmissione.

Panico per gli organizzatori e per i concorrenti che sono stati messi in salvo in fretta e furia.

A testimoniare quanto è accaduto nelle ultime ore, è stato il fido inviato sul campo Alvin.

Dai social il conduttore fa infatti sapere che un uragano ha interessato le isolette dell’atollo honduregno dove è in corso il reality.

Non è la prima volta che le condizioni metereologiche si mettono di traverso ed ostacolano il normale svolgimento della trasmissione.

Tuttavia, per l’appuntamento di questa sera non dovrebbero esserci problemi, dal momento che, come ha riferito Alvin, tranquillizzando un po’ tutti, la tempesta tropicale sembrerebbe essersi quasi dissolta.

Del resto, L’Isola dei famosi, è un surviving game, dove i concorrenti fanno i conti con le condizioni più estreme per “sopravvivere” nell’isola che li ospita.

La natura in questo format la fa quindi da padrona e non aspetta di certo il permesso delle telecamere. Per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene: concorrenti in salvo e terza puntata assicurata!

