Mediaset: addio all’Italia. Can Yaman torna in Turchia dopo Viola come il mare. Ecco perché

Sono ufficialmente finite le riprese di Viola come il mare, la serie tv della Lux Vide con Can Yaman e Francesca Chillemi. La fiction andrà in onda su Canale 5 ad aprile.

Diversi video sui social mostrano Can contento e commosso dalla fine del progetto.

Can Yaman ha poi aggiunto alcune parole, che hanno fatto pensare a molti che lascerà l’Italia: “Vi sono grato di tutto. Mi mancherete da morire e spero di incontrare di nuovo tutti presto“.

Sono settimane ormai che si vocifera che Can Yaman se ne andrà dall’Italia per tornare nella sua Turchia.

Infatti il bell’attore turco inizierà un progetto per Disney +. Le riprese dovrebbero svolgersi proprio nel suo paese di origine.

La fiction Tv che dovrebbe vedere protagonista Can Yaman è El Turco. Ci sarebbe ormai anche la data di inizio delle riprese, che sarebbe nel mese di luglio. Non sono invece più giunte notizie riguardo le registrazioni di Sandokan, che potrebbe essere uno dei motivi per cui Can Yaman potrebbe tornare in Italia nei prossimi mesi.

Dunque nulla è ancora deciso. Can potrebbe rientrare presto in Italia in particolare a Roma, la città che lo ha ospitato per oltre un anno.

