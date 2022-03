A cura della Redazione

Rai: Doc Nelle tue Mani 3 si farà. Atteso un grande ritorno accanto a Luca Argentero. Ecco di chi si tratta.

Tornerà a Doc nelle tue mani il dottor Marco Sardoni, ex primario del policlinico e protagonista di un illecito proprio ai danni di Andrea Fanti, il famoso e amato Doc interpretato da Luca Argentero.

I due erano storici amici, ma dopo l'incidente le cose sono cambiate. Marco nel finale del primo capitolo della serie è uscito dalle scene. Stando ai rumors, però, il dottor Sardoni potrebbe ritornare nell’attesissima terza stagione di Doc Nelle tue mani.

A dare l’indiscrezione è Viola Rispoli, una delle sceneggiatrici della serie che confessa: “In realtà all'inizio avevamo pensato di farlo tornare, ma poi abbiamo evitato troppe connessioni". Poi a sorpresa aggiunge "Chissà, magari farà un'apparizione a sorpresa prossimamente". Dalle parole della Rispoli si capisce che il ritorno di Raffaele Esposito, l’attore che interpreta Marco Sardoni, non è da escludere e potrebbe provocare grande scompiglio all'interno dell'ospedale.

Il cast subirà dei cambiamenti importanti, primo tra tutti l'addio di Silvia Mazzieri, Alba, che è morta alla fine della seconda stagione. Stesso discorso per Gianmarco Saurino, ovvero Lorenzo Lazzarini.

Ma i loro personaggi non sono gli unici ad abbandonare la serie. Infatti, anche la psicologa Lucia interpretata da Giusy Buscemi, non dovrebbe apparire nella terza stagione. Confermati al momento, invece, Luca Argentero e Matilde Gioli. Su Argentero resta un dubbio, con l’attore che ha diverse volte fatto capire che accadrà qualcosa di inaspettato lasciando in dubbio la sua presenza in Doc Nelle tue mani.

