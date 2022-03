A cura della Redazione

Rai: cancellata la storica serie Che Dio ci aiuti 7? Il no di Can Yaman e Francesca Chillemi. A rischio la messa in onda.

In questi ultimi mesi circola insistentemente la notizia che Elena Sofia Ricci abbia abbandonato la serie tv di Rai 1 Che Dio ci aiuti. L’addio sarebbe legato ad un motivo personale della storica attrice.

Sempre secondo i rumors, Elena Sofia Ricci non sarebbe l’unica ad abbandonare il convento. Anche Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, potrebbe lasciare.

In una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo, l’attrice ha dichiarato di essere molto legata al personaggio di Suor Costanza. Tuttavia, ha dei dubbi sulla sua presenza nella serie: “Chissà se ci sarò nella prossima stagione. Sembra che Elena Sofia Ricci lascerà la fiction e a quel punto rischio anche io di non esserci”, ha dichiarato la Fabrizi.

Intanto, le riprese sono state posticipate e gli sceneggiatori sono ancora al lavoro per decidere il futuro della serie. Il vero problema per gli autori è trovare due personaggi forti come Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi.

Stando a queste ultime novità, la Rai teme che il rinserimento di nuovi volti potrebbe compromettere la riuscita dell’amatissima serie.

Un rischio che la tv nazionale non può certo permettersi dati i costi di una produzione prestigiosa come Che Dio ci aiuti. Eppure dal web è arrivata la notizia di una nuova collaborazione tra Can Yaman e Francesca Chillemi proprio in questa settima stagione. Avranno rifiutato anche loro? Questa è la domanda che gli amanti della serie adesso si pongono.

