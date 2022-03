A cura della Redazione

Ritorno di fiamma tra Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy.

Secondo alcune indiscrezioni che circolavano sul web, la relazione tra l’influencer bergamasca e l’attaccante della Roma, tra l’altro mai usciti allo scoperto, si era interrotta da qualche tempo. Ma ora spunta un importantissimo indizio social che cambia completamente lo scenario.

Ludovica e Stephan hanno approfittato della sosta del campionato di Serie A di questo weekend, per concedersi una romantica vacanza in una delle mete preferite da calciatori e personaggi dello spettacolo, ovvero sia Dubai.

Nella giornata di ieri, sempre nella capitale degli Emirati, era stata avvistata anche Diletta Leotta con le amiche Rossella Fiammingo (schermitrice medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro) e Lorenza Di Prima. Diletta ha postato sul suo profilo Instagram alcune immagini mentre era in compagnia di Marcell Jacobs, campione olimpico nel 100 metri ai Giochi di Tokyo, e della moglie Nicole Daza.

Come dicevamo, sembrava che la storia d’amore tra Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy fosse giunta ai titoli di coda, e invece proprio oggi è spuntato un indizio social che lascerebbe pochi dubbi. L’influencer 25enne originaria di Bergamo, ha infatti condiviso su Instagram una stories in cui sono taggati lei, Stephan e Manuel El Shaarawy, fratello e agente del calciatore italo-egiziano della Roma, proprio mentre si trovano a Dubai.

Chiaramente i followers non ci hanno messo molto a capire che la stories condivisa da Ludovica rappresenta una prova tangibile del fatto che la bionda influencer e l’attaccante giallorosso sono partiti insieme per la capitale degli Emirati per trascorrere qualche giorno di vacanza prima della ripresa del campionato di Serie A.

Vedremo se nelle prossime ore arriveranno ulteriori indizi che daranno seguito a questa indiscrezione. Nel frattempo, ciò che appare quasi certo, è che tra Ludovica e Stephan sia scoccata nuovamente la scintilla.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Soleil e Sangiovanni insieme. L’ex di Amici di Maria De Filippi spiazza tutti. La reazione di Giulia Stabile

Mediaset: fuori Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island lascia la rete dopo il litigio con Maria de Filippi?

Mediaset - Isola dei famosi: litigio fuori onda tra due naufraghi finisce sui social. Il web insorge

Alex Britti e lo scatto che intenerisce il web. Ecco di cosa si tratta

Mediaset - Isola dei famosi: litigio fuori onda tra due naufraghi finisce sui social. Il web insorge

Ambra Angiolini: torna al suo primo amore dopo Massimiliano Allegri. Dichiarazione sui social. Ecco chi è

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI