La Rai, con enorme tristezza, ha salutato e detto addio a “Don Matteo”. La notizia ha suscitato dispiacere tra i fan.

“Don Matteo” è il protagonista della serie televisiva italiana, chiamata appunto Don Matteo, prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, trasmessa da Rai1 dal 7 gennaio del 2000.

A dare il volto al protagonista, è il famosissimo Terence Hill, noto a livello internazionale soprattutto per i film interpretati al fianco di Bud Spencer, insieme al quale ha ricevuto un David di Donatello alla carriera.

Don Matteo Bondini è il parroco della Chiesa di San Giovanni Battista di Gubbio, trasferitosi poi da Sant’Eufemia a Spoleto dalla nona stagione. Di animo buono e dotato di grande sensibilità e di un incredibile sesto senso, è sempre pronto a dare una mano, soprattutto nei casi legali e criminali, grazie anche all’aiuto del maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini (interpretato da Nino Frassica).

Dopo 12 stagioni e 255 episodi, purtroppo arriva una spiacevole notizia. Tra pochi giorni, esattamente il 31 marzo, partirà la nuova stagione di Don Matteo, ma Terence Hill ricoprirà il ruolo di parroco solo per i primi episodi per poi essere sostituito da un altro attore.

La decisione di allontanarsi dalla serie è stata presa da Terence in persona, il quale ha confessato di voler trascorrere più tempo insieme alla sua famiglia.

Rispettando il suo volere, il cast e gli amici, hanno voluto ringraziarlo. La scena è stata ripresa con un video che, Terence, ha pubblicato su Instagram, in cui gli viene fatto un caloroso ed emozionante saluto: “Oltre 250 episodi, oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, 13 stagione di Don Matteo. Un grazie di cuore da tutti noi, al nostro amato Terence Hill. Grazie per la tua gentilezza, grazie per aver portato nelle nostre case parole di speranza, grazie per averci accompagnato di generazione in generazione attraverso il personaggio più conosciuto della televisione italiana ed internazionale. Non vediamo l’ora di vedere il tuo ultimo ciak in tonaca nella nuova stagione di Don Matteo 13. Mancherai tantissimo”.

Ma allora chi prenderà il suo posto? Ci penserà Raoul Bova che vestirà i panni di Don Massimo e, come racconta in un’intervista, sarà un prete fuori dagli schemi: “Non fa cose acrobatiche, ma la prima scena in cui lo vedrete, darà una sequenza d’azione in piena regola, girata egregiamente, con uno sforzo produttivo enorme”.

Poi l’attore prosegue: “Rispetto a Don Matteo, Don Massimo utilizza meglio la tecnologia. Le parti investigative saranno spesso risolte grazie alle sue capacità. Usa i cellulari e conosce le comunicazioni satellitari”.

Tenendo conto che, ormai, sono trascorsi vent’anni dall’inizio della serie e la tecnologia si è evoluta, siete d’accordo che anche il nuovo protagonista della serie “Don Matteo” si adegui ai tempi moderni?

