Emergono indizi sempre più piccanti sulla relazione tra Arisa e Vito Coppola.

La love story tra la cantante e il ballerino, che si sono conosciuti durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, programma in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, sembra proseguire a gonfie vele, nonostante i rumors parlassero di un rapporto con alti e bassi.

Ospiti di Mara Venier a Domenica In, i due hanno parlato della loro relazione: “Non possiamo definire il nostro rapporto, c'è un nucleo all'interno, ma ogni giorno cambia forma: un giorno è un quadrato, un giorno è un cerchio. Non possiamo etichettarlo”, hanno spiegato i due nel corso dell’intervista nel salotto domenicale di Rai 1. E ancora: “Ci accusano dicendo che non abbiamo intenzione di definire il nostro rapporto o di girarci intorno, ma non siamo due ‘trasformisti’. Ci viviamo giorno dopo giorno lasciandoci trascinare dagli eventi che si susseguono”.

Nel frattempo è emerso un importantissimo indizio social sulla love story tra la cantante genovese ed il 28enne ballerino originario di Eboli, città della provincia di Salerno. Arisa ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una stories (vedi foto) che mostra Vito a torso nudo e la stessa Arisa in accappatoio, all’intero del bagno di un hotel in cui stanno evidentemente soggiornando.

Insomma, a questo punto non sembrano esserci più dubbi: la storia tra Arisa e Vito Coppola procede senza alcun intoppo, anzi sembra che le cose vadano sempre meglio.

