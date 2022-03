A cura della Redazione

Caterina Balivo lascia l’Italia per una vacanza breve oppure per valutare qualche progetto lavorativo?

La conduttrice campana, giudice del programma Rai “Il Cantante Mascherato” condotto da Milly Carlucci, è volata oltreoceano per raggiungere gli Stati Uniti. Ma la metà scelta dalla Balivo non rientra nei classici itinerari dei viaggi negli States: niente New York, niente Los Angeles e niente Miami. Caterina ha deciso di concedersi qualche giorno di riposo nel New Hampshire, quinto Stato più piccolo e il nono meno popoloso del Paese.

Molti fan si sono chiesti per quale motivo Caterina abbia scelto come meta delle sue vacanze uno dei posti “meno battuti” degli Stati Uniti, dove le temperature sono tutt’ora decisamente rigide (la media è di -5 gradi), come testimoniato dalla stessa conduttrice in alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

Alcuni dei suoi followers, che evidentemente conoscono quei luoghi, hanno consigliato alla Balivo alcune delle attrazioni da visitare in zona, e Caterina ha accolto con piacere i suggerimenti.

L’ex conduttrice di Vieni da Me, dopo aver pranzato in uno dei ristoranti della zona, ha fatto ritorno della sua camera d’albergo per assistere alla Notte degli Oscar, manifestando la propria delusione per il fatto che l’Italia non abbia ottenuto nessuna Statuetta: “Niente Oscar per noi, ma resta che il film ‘E’ stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino è tra più belli di sempre”.

Dalle immagini postate su Instagram si evince che Caterina si trova in New Hampshire da sola, senza il figlio Guido Alberto e il marito Guido Maria Brera. Infatti non ci sono immagini che la ritraggono in compagnia della sua famiglia.

I fan, pero, ora sono curiosi di capire se si tratti di una semplice vacanza o se bolla qualcos’altro in pentola.

Staremo a vedere…

