A cura della Redazione

Diletta Leotta, la regina della Serie A, ha approfittato della sosta del campionato di calcio per le nazionali, per concedersi una vacanza negli Emirati Arabi, a Dubai, in compagnia delle storiche amiche Rossella Fiammingo (schermitrice medaglia olimpica ai Giochi di Rio de Janeiro 2016) e Lorenza Di Prima.

Già nella giornata di ieri, giovedì 24 marzo, la conduttrice di DAZN ha postato sul proprio profilo Instagram alcune immagini che la ritraevano nell’hotel di lusso Intercontinental Dubai Marina, location scelta dalla bionda giornalista per trascorrere il suo soggiorno negli Emirati.

Sul balcone dell’albergo, circondata dai grattaceli e con vista sulla marina, Diletta era vestita in maniera casual, ma con una canottiera che metteva in risalto il suo esplosivo décolleté.

Ovviamente, l’attesa dei followers era tutta per le foto che la giornalista catanese avrebbe pubblicato in spiaggia con indosso il bikini. E nella giornata di oggi sono stati accontentati.

Diletta Leotta ha infatti postato su Instagram alcune immagini direttamente da una delle spiagge più cool di Dubai, il Nikki Beach. Ma non era sola: insieme a lei, le amiche che l’hanno accompagnata in questa vacanza, e il campione olimpico dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo Marcell Jacobs insieme alla moglie Nicole Daza. Jacobs e la moglie Nicole, infatti, si trovano anche loro in vacanza nella capitale degli Emirati.

Diletta è parsa come sempre in grandissima forma, circostanza che i fan avranno sicuramente apprezzato.