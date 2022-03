A cura della Redazione

Mediaset: fuori Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island lascia la rete dopo il litigio con Maria de Filippi? Ecco cosa è successo.

Da diversi giorni si vocifera che Temptation Island sarà cancellato. Le voci si sono alimentate dietro alla messa in onda di Ultima Fermata, nuova trasmissione di Canale 5, prodotta della Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi, la stessa di Temptation Island e gli altri programmi della conduttrice.

L’indiscrezione della cancellazione di Temptation Island è arrivata proprio da un’ex concorrente del reality, Katia Fanelli.

La Fanelli ha ammesso che la trasmissione con Filippo Bisciglia è stata sostituita da Ultima Fermata, condotta da Simona Ventura, in onda ogni mercoledì sera su Canale 5.

La bionda ha sottolineato che Filippo mancherà alla rete. “È un peccato che non ci sia lui a condurlo”, ha poi aggiunto con un po’ di rammarico.

Dopo questa rivelazione sul web, iniziano a circolare voci sul litigio tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia. Da quanto si apprende da alcuni commenti e dalle voci insistenti dei rumors, pare che al timone di Ultima Fermata non ci sia Filippo Bisciglia perché ha avuto un litigio con la De Filippi e questo avrebbe portato allo scioglimento del contratto con Mediaset.

Ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni e supposizioni da parte del web, che ha sempre amato e sostenuto Bisciglia, il quale è riuscito in tutti gli anni a trascinarsi una larga fetta di pubblico a Temptetation Island.

Discorso diverso per Ultima Fermata. Dai dati Auditel, infatti, lo share della prima puntata è arrivato solo al 12%. Un inizio non proprio entisiasmante per Maria De Filippi e per la rete Mediaset.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Vladimir Luxuria dell’Isola dei Famosi e la storia d’amore col ballerino di Amici di Maria De Filippi

Mediaset: Soleil e Sangiovanni insieme. L’ex di Amici di Maria De Filippi spiazza tutti. La reazione di Giulia Stabile

Mediaset - Isola dei famosi: litigio fuori onda tra due naufraghi finisce sui social. Il web insorge

Ambra Angiolini: torna al suo primo amore dopo Massimiliano Allegri. Dichiarazione sui social. Ecco chi è

Alex Britti e lo scatto che intenerisce il web. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI