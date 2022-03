A cura della Redazione

Mediaset, Isola dei famosi: lite furiosa tra due naufraghi di Ilary Blasi. Il web insorge: “Senza parole”.

Il fuori onda condiviso dalla pagina Instagram Isoladeifamosivideo Trashadoro ha lasciato tutti senza parole.

Protagonisti della vicenda, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

A quanto pare, la naufraga si stava legando i capelli con un reggiseno, mettendoselo in testa. A quel punto il figlio le chiede di non farlo e mettere il reggiseno nel posto giusto. Dopo il ragazzo si è sfogato con alcuni naufraghi affermando che a lui ha sempre dato fastidio il modo di fare di sua madre e che lei dovrebbe coprirsi un po’ di più. Inoltre il suo fastidio aumenta se gli altri la guardano lì, proprio in quella parte del corpo.

Nel filmato apparso sui social, si vede Alessandro che svela la reale età della madre agli altri: “Ne ha 64“, commenta. Ed è proprio in questo momento che Carmen di Pietro schiaffeggia il figlio dandogli anche qualche calcio, tanto forte da spostarlo di posto.

Il tutto inizialmente ha suscitato qualche risata da parte degli altri naufraghi, ma subito dopo sono arrivate le parole di Antonio Zequila che, rivolta a Carmen, la invita a “smettere di massacrarlo”.

Le immagini mostrate hanno alimentato pesanti commenti da parte dei followers, tutti molto negativi nei confronti della Di Pietro.

Molti fan hanno scritto e ribadito che è “manesca con il figlio” e che non deve usare la violenza. Altri hanno invece commentato: “Nessun rispetto per il figlio lo picchia davanti a tutti”.

Insomma un inizio col botto per Ilary Blasi e la sua nuova edizione de L’Isola dei famosi.

