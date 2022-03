A cura della Redazione

Mediaset: Vladimir Luxuria dell’Isola dei Famosi e la storia d’amore col ballerino di Amici di Maria De Filippi. Ecco di cosa si tratta.

E’ sicuramente uno dei personaggi più amati della tv italiana. Con la sua schiettezza e il suo fascino si è fatta spazio sul piccolo schermo riscuotendo successo.

Lei è Vladimir Luxuria. Negli ultimi anni il suo nome è stato associato ad un ballerino di Maria De Filippi, che partecipò all’edizione nell’anno in cui vinse Marco Carta. Parliamo di Gennaro Siciliano.

Un amore nato nell’estate del 2020. I due si sono conosciuti in un albergo di Minori, località della costiera amalfitana, in cui lei soggiornava per partecipare ad una trasmissione, e con Gennaro fu subito colpo di fulmine. Alla fine della scorsa estate, la neo coppia è stata avvistata insieme, ma da allora non si è saputo più nulla.

Vladimir ha avuto diverse storie importanti che però l’hanno sempre fatta soffrire.

A 16 anni ha la prima sua vera storia d’amore, ma si conclude ben presto con tanta sofferenza, a causa della vergogna che provava il fidanzato trovandosi in quella situazione. Dopo un po’ di tempo inizia un’altra relazione, da lei definita clandestina, con un parlamentare del centrodestra.

Inizia poi una relazione con Amin, un giovane attivista conosciuto durante una sera d’estate davanti ad una birra. Il ragazzo non sapeva nemmeno chi fosse Vladimir in quanto non conosceva la nostra lingua e non guardava la televisione. Amin dovette lasciare l’Italia e trasferirsi in Germania per lavoro e nel 2020 i due si lasciarono.

Ad oggi le fan non conoscono molto della vita sentimentale di Vladimir. Anzi molti sperano che sia fidanzata ancora con Gennaro. Attualmente è opinionista all'Isola dei famosi di Ilary Blasi.

