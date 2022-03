A cura di Gilda Riga

Mediaset: Soleil e Sangiovanni insieme. L’ex di Amici di Maria De Filippi spiazza tutti. La reazione di Giulia Stabile.

Sangiovanni sorprende tutti. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi chiede all’ex gieffina Soleil Sorge di prendere parte al suo videoclip.

Una richiesta che spiazza tutti visto che Soleil è stata molto criticata durante la sua permanenza all’interno del Grande Fratello.

Il giovane fidanzato di Giulia Stabile, a sua volta reduce dalla vittoria al talent di Maria De Filippi nella categoria canto, e dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il suo brano Farfalle, ancora particolarmente alto in tutte le classifiche musicali e apprezzato dai discografici italiani, punta tutto sul videoclip con la Sorge.

In questo nuovo progetto la bella Soleil dovrebbe recitare una giovane donna triste, in quanto preda di un amore che la fa soffrire.

A questo punto le fan si chiedono cosa ne pensi Giulia Stabile di questa richiesta da parte del suo fidanzato Sangiovanni. Per ora nessun commento da parte della ballerina, ma chissà che non possa incominciare a nutrire un po' di gelosia. Infatti, come è ormai evidente ai più, Sorge soprattutto in questi ultimi tempi è molto ricercata. Una bella ragazza molto sensuale che è riuscita in poco tempo a conquistare tutti gli uomini che ha conosciuto, compreso Alex Belli.

Sonia Bruganelli, di solito molto critica, qualche settimana fa ha dichiarato che secondo lei solo Soleil farà davvero carriera nel mondo dello spettacolo, dopo l'esperienza al Grande Fratello vip di Alfonso Signorini.

Intanto le fan aspettano con ansia qualche scheck del videoclip di Sangiovanni.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Vladimir Luxuria dell’Isola dei Famosi e la storia d’amore col ballerino di Amici di Maria De Filippi

Mediaset: fuori Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island lascia la rete dopo il litigio con Maria de Filippi?

Mediaset - Isola dei famosi: litigio fuori onda tra due naufraghi finisce sui social. Il web insorge

Ambra Angiolini: torna al suo primo amore dopo Massimiliano Allegri. Dichiarazione sui social. Ecco chi è

Alex Britti e lo scatto che intenerisce il web. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Can Yaman commosso. Finite le riprese di Viola come il mare con Francesca Chillemi. Il video

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI